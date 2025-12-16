Podkom. Paweł Jankowski zdobywa kolejne złote medale Mistrzostw Europy Masters w pływaniu! Data publikacji 16.12.2025 Powrót Drukuj Policjant z mysłowickiej komendy, podkom. Paweł Jankowski zakończył swój udział w Mistrzostwach Europy Masters na krótkim basenie w Lublinie z pięcioma złotymi medalami! Paweł zdobył dwa złota indywidualnie i trzy w sztafecie! Gratulujemy naszemu koledze wielkiego sukcesu!

W dniach od 10 do 14 grudnia w Lublinie odbyły się Mistrzostwa Europy Masters na krótkim basenie, w których wystartował podkom. Paweł Jankowski, z zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii mysłowickiej komendy.

Swój występ na tych zawodach mundurowy z Mysłowic zakończył z następującymi wynikami:

Złoty medal w kategorii wiekowej 30-34 lat na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym z rezultatem 56,04 s (Rekordu Polski Masters w tej kategorii wiekowej);

Złoty medal w kategorii wiekowej 30-34 lat na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym z rezultatem 25,49 s;

Złoty medal w sztafecie 4x 50 metrów stylem grzbietowym mężczyzn z rezultatem 1:40,33 s (Rekord Europy Masters);

Złoty medal w sztafecie 4x50 metrów stylem dowolnym mężczyzn z rezultatem 1:32,71 s;

Złoty medal w sztafecie 4x50 metrów stylem zmiennym MIX z rezultatem 1:50,61 s (Rekord Polski oraz Rekord Mistrzostw Europy Masters).

To kolejny wielki sukces naszego kolegi w tej dyscyplnie. Gratulujemy świetnego wyniku na międzynarodowych zawodach!