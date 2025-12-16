Autobus i rowerzystka - poważne zdarzenie w Międzyzdrojach Data publikacji 16.12.2025 Powrót Drukuj Jedna decyzja podjęta za późno, zbyt mały odstęp i brak należytej ostrożności - to wystarczyło, by na ulicy Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem autobusu i rowerzystki. 74-letnia kobieta trafiła do szpitala, a policjanci wyciągnęli konsekwencje wobec kierującego.

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło wczoraj, 15.12.br., po południu na ulicy Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 47-letni kierujący autobusem wykonując manewr wyprzedzania rowerzystki, nie zachował należytej ostrożności i odległości. W konsekwencji doszło do zdarzenia, w wyniku którego 74-letnia kobieta wpadła pod koła pojazdu.

Poszkodowana z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala w Świnoujściu, gdzie udzielono jej niezbędnej pomocy medycznej.

W związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującemu autobusem. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonali wszystkie niezbędne czynności procesowe i zabezpieczyli ślady. W sprawie prowadzone są dalsze czynności, które pozwolą na dokładne wyjaśnienie przebiegu i okoliczności tego wypadku.

To zdarzenie jest dramatycznym przypomnieniem, jak niewiele potrzeba by zwykła droga zamieniła się w miejsce tragedii. Rowerzysta na drodze jest niechronionym uczestnikiem ruchu - bez karoserii, bez poduszek powietrznych, bez szans w starciu z dużym pojazdem.

Policjanci apelują do wszystkich kierujących o rozwagę i odpowiedzialność na drodze. Podczas wyprzedzania rowerzystów należy zachować szczególną ostrożność, bezpieczny odstęp oraz dostosować prędkość do panujących warunków. Czasem kilka sekund cierpliwości może zdecydować o czyimś zdrowiu, a nawet życiu.

( KWP w Szczecinie / mw)