Policjanci odnaleźli zaginionego 30-latka Data publikacji 16.12.2025 Powrót Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 30-latka w powiecie zwoleńskim, który zaginął w nocy wracając z wędkowania pod wpływem alkoholu. Dzięki sprawnym działaniom Policji i innych służb mężczyzna został odnaleziony rano w lesie przez zwoleńskich policjantów - był wyziębiony po nocy spędzonej przy ujemnych temperaturach, ale cały i zdrowy. Trafił pod opiekę rodziny.

30-letni mieszkaniec gminy Policzna zaginął minionej nocy, 15 grudnia 2025 r., tuż przed północą, wracając z wędkowania wraz z kolegą. Obaj mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie 30-latek stwierdził, że nie jest w stanie iść dalej. Kolega poszedł po pomoc, ale po powrocie nie zastał już znajomego więc zgłosił jego zaginięcie.

Zwoleńscy policjanci natychmiast przystąpili do działań poszukiwawczych, wsparci przez funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu, przewodnika z psem tropiącym z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz policjantów Zespołu Operacyjnego z dronem z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. W akcji uczestniczyli również strażacy z powiatu zwoleńskiego oraz mieszkańcy pobliskiej wsi.

Poszukiwania prowadzono na terenie bagien, kanałów wodnych i lasów. Przy ujemnych temperaturach liczyła się każda minuta - długie przebywanie na mrozie mogło doprowadzić do poważnego wychłodzenia organizmu.

Dzisiaj rano, 16 grudnia br., około godziny 7.00, podczas patrolu lasu w gminie Policzna, zwoleńscy policjanci odnaleźli zaginionego mężczyznę. 30-latek był wyziębiony, ale bez poważniejszych obrażeń. Został przekazany rodzinie.

Szybka reakcja Policji pozwoliła uniknąć tragedii i pokazuje, jak ważne jest błyskawiczne działanie służb w sytuacjach zagrożenia życia.