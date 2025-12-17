Wniosek o wydalenie z Polski 25-letniego obcokrajowca za liczne naruszenie prawa Data publikacji 17.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci komisariatu w Terespolu przy współpracy z placówką Straży Granicznej złożyli kolejny wniosek o wydalenie z Polski cudzoziemca. W tym przypadku dotyczy on 25-letniego obywatela Białorusi. Mężczyzna podejrzany jest o posłużenie się przerobionym wcześniej dokumentem przewozowym. Na swoim koncie miał też inne przewinienia drogowe.

Każdego dnia czuwamy nad bezpieczeństwem kierowców podróżujących DK-2 i DK-68 prowadzącymi do granicy RP. Stanowczo reagujemy na przypadki nieprzestrzegania przez kierowców ciężarówek obowiązujących przepisów i tak było w przypadku 25-letniego obywatela Białorusi.

Kryminalni bialskiej komendy pełniący służbę w rejonie kolejki podjęli kontrolę drogową wobec 25-letniego kierowcy ciężarowego Volvo. Do zdarzenia doszło w pierwszej połowie grudnia br. w miejscowości Wólka Dobryńska. W jej trakcie mężczyzna przedstawił funkcjonariuszom dokument przewozowy. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że dokument został przerobiony. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia i usłyszał zarzuty dotyczące posłużenia się jako autentycznym przerobionym uprzednio dokumentem.

Na poczet przyszłych kar i grzywien policjanci zabezpieczyli od 25-latka gotówkę. W trakcie prowadzonych czynności pfunkcjonariusze potwierdzili, że mężczyzna już wcześniej nie stosował się do obowiązujących przepisów popełniając wykroczenia drogowe.

Z uwagi na fakt, że cudzoziemiec rażąco naruszył obowiązujący porządek prawny, Policjanci zdecydowali o wystąpieniu do Placówki Straży Granicznej w Terespolu z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia. Straż Graniczna prowadzi postępowanie administracyjne w tej sprawie.