Policjant po służbie zatrzymał złodzieja sklepowego Data publikacji 17.12.2025 Powrót Drukuj Szybka reakcja, czujność i gotowość do działania, nawet po zakończeniu służby - taka postawa po raz kolejny potwierdza, że policjantem jest się zawsze, niezależnie od czasu i miejsca. Sierż. szt. Damian Dudka, który w czasie wolnym od służby nie pozostał obojętny na łamanie prawa, zapobiegł kradzieży sklepowej i ujął sprawcę zdarzenia.

Do zdarzenia doszło 15 grudnia 2025 roku około godziny 17.00 w jednym ze sklepów w Legnicy. Sierż. szt. Damian Dudek, który na co dzień pełni służbę w wydziale ruchu drogowego legnickiej komendy, będąc w czasie wolnym od służby wybrał się na zakupy. Wtedy też zauważył mężczyznę, który biegnąc alejką sklepową, przeskoczył barierki znajdujące się przy linii kas i skierował się w stronę wyjścia. Mężczyzna trzymał w ręce materiałową torbę z łupem.

Funkcjonariusz, widząc to zdarzenie, ani chwili się nie zastanawiał, tylko podjął natychmiastową interwencję. Pomimo wydanego polecenia do zatrzymania, mężczyzna nie zareagował i próbował opuścić sklep. W związku z tym funkcjonariusz dogonił go, uniemożliwił ucieczkę i zawiadomił o zdarzeniu oficera dyżurnego.

Przybyły na miejsce patrol przejął dalsze czynności wobec ujętego mężczyzny. Pracownik sklepu potwierdził fakt kradzieży oraz wycenił zabezpieczony towar na blisko 400 zł. Łupem 26-letniego mieszkańca Legnicy padły taśmy LED oraz głośnik. Towar został odzyskany i wrócił do dalszej sprzedaży.

Pracownik sklepu podziękował za szybką reakcję policjanta. To kolejny przykład, że policjantem jest się zawsze, także po służbie, a szybka i zdecydowana reakcja może skutecznie zapobiec łamaniu prawa.

( KWP we Wrocławiu / mw)