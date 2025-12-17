Opolska Policja włączyła się do akcji "Szlachetna Paczka"
Opolska Policja po raz kolejny udowodniła, że niesienie pomocy jest dla niej priorytetem, angażując się w szlachetną akcję na rzecz potrzebujących rodzin. Dzięki zbiórce przeprowadzonej wśród funkcjonariuszy i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zebrano fundusze, by skompletować wsparcie rzeczowe dla rodziny z powiatu opolskiego. To kolejna odsłona akcji „Szlachetna Paczka”, która ma przynieść obdarowanej rodzinie nadzieję, radość i poczucie, że nie jest sama w potrzebie.
Kierownictwo, policjanci i pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu po raz kolejny aktywnie włączyli się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”.
W poprzednich odsłonach akcji opolscy policjanci pomagali rodzinom z powiatów nyskiego, głubczyckiego, prudnickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i namysłowskiego. Tym razem świąteczna pomoc trafiła do potrzebującej rodziny zamieszkującej powiat opolski.
Dzięki zbiórce przeprowadzonej wśród policjantów i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu można było podarować sprzęt gospodarstwa domowego, ubrania, artykuły chemiczne i przemysłowe. Nie zapomniano również o miłych upominkach. Pracownicy i funkcjonariusze z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Krzysztofem Buchałą i Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Remigiuszem Sawickim na czele zapakowali zakupione rzeczy w kolorowe paczki, które zostały przekazane do sztabu akcji.
Z uwagi na zasady dotyczące akcji, nie można było wręczyć prezentów osobiście. Opolscy funkcjonariusze i pracownicy cywilni KWP mają jednak nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, przyniosą one dużo miłych wzruszeń i radości.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w akcję pomocy!
