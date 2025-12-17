Oszustwo metodą „na lekarza” Data publikacji 17.12.2025 Powrót Drukuj 51-letnia mieszkanka powiatu mogileńskiego uwierzyła w historię oszusta podającego się za amerykańskiego lekarza pracującego w Malezji. Złapana w sieć kłamstw kobieta przekazała przestępcy prawie 200 tysięcy złotych. Policjanci apelują o rozsądek w kontaktach z nieznajomymi.

Przestępcy próbują wyłudzić pieniądze na różne sposoby. Jedną z popularnych metod jest oszustwo matrymonialne. Przestępca za pomocą komunikatorów i portali społecznościowych wyszukuje samotne osoby, po czym nawiązuje z nimi kontakt. Posługując się zdjęciami z sieci, przedstawia siebie jako żołnierza, lekarza lub inżyniera, który aktualnie jest poza granicami swojego kraju. Oszust poprzez regularny kontakt i przedstawienie fałszywych historii z życia zdobywa zaufanie, a następnie prosi o pomoc finansową. Kiedy już otrzyma pieniądze, zrywa kontakt z ofiarą.

Taka sytuacja miała ostatnio miejsce w powiecie mogileńskim. 51-latka odpowiedziała na anons matrymonialny mężczyzny, który podawał się za amerykańskiego obywatela pracującego w Malezji jako lekarz. Kobieta za pośrednictwem komunikatora prowadziła z nim przez jakiś czas korespondencję. Mężczyzna obiecywał, że odwiedzi ją w Polsce, ale z uwagi na blokadę jego własnych środków przez bank, potrzebuje pieniędzy na przelot. 51-latka uwierzyła i przelała mu kwotę, o jaką prosił.

Oszust przez ponad rok zwodził kobietę, opowiadając o problemach i skomplikowanych sytuacjach w jakich się znalazł m.in., że w trakcie międzylądowania został zatrzymany przez władze tureckie, a później francuskie. Za każdym razem do zwolnienia mężczyzny potrzebna była wpłata pieniędzy, które kobieta przelewała na wskazane rachunki bankowe. Łącznie było to prawie 200 tysięcy złotych.

Policjanci apelują o ostrożność w nawiązywaniu nowych znajomości. Zwłaszcza, gdy poznana za pomocą komunikatora lub mediów społecznościowych osoba prosi nas o pieniądze. Zasada ograniczonego zaufania powinna nas obowiązywać zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.