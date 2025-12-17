Wrocławianin poszukiwany czerwoną notą Interpolu zatrzymany Data publikacji 17.12.2025 Powrót Drukuj W niedzielę, 14 grudnia br., na Lotnisku Chopina w Warszawie zatrzymany został 44-letni mężczyzna poszukiwany od ponad 4 lat za szereg oszustw internetowych. Poszukiwania prowadzone były przez Komisariat Policji Wrocław-Ołbin. Za mężczyzną wydano 14 listów gończych oraz prowadzono międzynarodowe poszukiwania, w tym czerwona nota Interpolu a także europejski nakaz aresztowania.

W minioną niedzielę, 14.2.2025 r., na warszawskim Okęciu Straż Graniczna zatrzymała 44-letniego obywatela Polski, który został wydalony ze Stanów Zjednoczonych i poszukiwany był przez polski wymiar sprawiedliwości. Poszukiwany dopuścił się licznych oszustw, głównie internetowych, na szkodę wielu osób na terenie kraju.

Zatrzymany zgodnie z obowiązującymi procedurami ma teraz trafić do jednego z aresztów śledczych. Pozostanie w nim do dalszej dyspozycji właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.