Fałszywy alarm bombowy w kościele w Tenczynie. 18-latek zatrzymany Data publikacji 17.12.2025 Powrót Drukuj We wtorek, 16 grudnia 2025 roku, policjanci z Myślenic interweniowali po zgłoszeniu o podłożeniu ładunku wybuchowego w kościele w Tenczynie. Informacja okazała się fałszywa, a sprawca został szybko ustalony i zatrzymany.

Około godziny 16.30 dyżurny myślenickiej komendy otrzymał zgłoszenie przekazane przez numer alarmowy 112. Anonimowy mężczyzna poinformował, że w kościele w Tenczynie podłożył bombę, po czym natychmiast się rozłączył, nie przekazując żadnych dodatkowych szczegółów. Na miejsce niezwłocznie skierowano policyjne patrole. Teren został zabezpieczony, a wspólnie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej wyznaczono strefę bezpieczną. W działaniach brał udział również policyjny pirotechnik.

Policjanci przeprowadzili szczegółowe sprawdzenie kościoła oraz terenu przyległego, koncentrując się na miejscach newralgicznych i ogólnodostępnych. W trakcie czynności nie ujawniono żadnych materiałów wybuchowych ani przedmiotów niebezpiecznych. Po zakończeniu działań obiekt został uznany za bezpieczny i oddany do użytku. Równolegle policjanci podjęli intensywne czynności zmierzające do ustalenia osoby odpowiedzialnej za wywołanie fałszywego alarmu. Bardzo szybko ustalono, że za zgłoszeniem stoi 18-letni mieszkaniec gminy Lubień. Mężczyzna początkowo zaprzeczał, jednak w toku czynności przyznał się do wykonania połączenia. Tuż po godzinie 18.00 młody mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W najbliższym czasie zostanie przesłuchany i usłyszy zarzut z art. 224a Kodeksu karnego, dotyczący wywołania fałszywego alarmu.

Wywołanie fałszywego alarmu to przestępstwo, które angażuje służby ratunkowe, powoduje realne zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz może utrudnić niesienie pomocy osobom, które faktycznie jej potrzebują. Sprawcom takich działań grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Policja każdorazowo traktuje tego typu zgłoszenia bardzo poważnie i podejmuje działania w celu szybkiego ustalenia odpowiedzialnych osób.