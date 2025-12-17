Kradzież i dewastacja mienia spowodowały milionowe straty - sprawców zatrzymali bocheńscy kryminalni Data publikacji 17.12.2025 Powrót Drukuj Ponad 1,5 miliona złotych wyniosły straty powstałe w wyniku zniszczenia i kradzieży mienia, do których doszło we wrześniu br. w nieczynnym hotelu zlokalizowanym na terenie gminy Bochnia. Bocheńscy kryminalni ustalili i zatrzymali do sprawy trzech mężczyzn, którzy przyznali się do winy. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.

W sobotę, 20 września br., policjanci Komendy Powiatowej Policji w Bochni przyjęli zawiadomienie od 67-letniej mieszkanki powiatu wielickiego. Właścicielka nieczynnego hotelu zlokalizowanego na terenie powiatu bocheńskiego zgłosiła, że wnętrze tego obiektu zostało niemal całkowicie zniszczone i zdewastowane. Z obiektu skradziono również wartościowe przedmioty. Łączna wysokość strat poniesionych przez właścicielkę budynku wyniosła ponad 1,5 miliona złotych.

Bocheńscy policjanci zajęli się początkowo szczegółowymi działaniami na miejscu. Na terenie obiektu zostały zabezpieczone zastane ślady oraz wykonane m.in. oględziny. Intensywne działania mające na celu ustalenie tożsamości i odnalezienie sprawców prowadzili natomiast funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Kryminalni, weryfikując posiadaną wiedzę operacyjną dotarli do trzech mężczyzn zamieszkujących na terenie powiatu myślenickiego. Cała trójka została przez nich zatrzymana w odstępie kilku dni. Dwóch 39-latków i 41-latek przyznało się do winy. Prokuratura Rejonowa w Bochni postawiła mężczyznom zarzuty zniszczenia mienia znacznej wartości, kradzieży oraz kradzieży z włamaniem, natomiast bocheński sąd rejonowy zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci aresztowania na okres trzech miesięcy.

Policjanci odzyskali już część utraconego mienia.