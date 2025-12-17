Aplikacja VR wraz z goglami do szkoleń z zakresu pierwszej pomocy Data publikacji 17.12.2025 Powrót Drukuj Udzielanie pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy stanowi jedną z kluczowych umiejętności funkcjonariuszy Policji. Podczas szkoleń podstawowych, lokalnych i kursów specjalistycznych przekazujemy wiedzę, doskonalimy umiejętności praktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem na obowiązujące normy moralne W wielu sytuacjach to właśnie szybka i prawidłowa reakcja policjanta decyduje o zdrowiu, a nierzadko o życiu drugiego człowieka. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów Ustawy o Policji i znajduje swoje odzwierciedlenie w programach szkolenia zawodowego - od szkolenia podstawowego, poprzez szkolenia podoficerskie i aspiranckie, aż po liczne kursy specjalistyczne realizowane w Szkole Policji w Katowicach.

Mając na uwadze wagę tych zagadnień, a także dynamicznie zmieniające się potrzeby szkoleniowe oraz rozwój nowoczesnych technologii dydaktycznych, Szkoła Policji w Katowicach wyszła naprzeciw tym wyzwaniom, dokonując zakupu gogli oraz aplikacji VR. Stanowią one wartościowe i nowoczesne uzupełnienie dotychczas stosowanych pomocy dydaktycznych, przynosząc wymierne korzyści zarówno słuchaczom, jak i kadrze dydaktycznej oraz pracownikom Szkoły.

Technologia wirtualnej rzeczywistości (VR) umożliwia pełne zanurzenie uczestnika szkolenia w trójwymiarowym, realistycznym środowisku, wiernie odwzorowującym rzeczywiste miejsca zdarzeń. Dzięki zastosowaniu obrazu 360 stopni oraz dźwięku przestrzennego użytkownik zyskuje poczucie realnej obecności w symulowanej sytuacji. Może swobodnie poruszać się w wirtualnym świecie, wchodzić w interakcje z otoczeniem oraz wykonywać czynności ratownicze poprzez śledzenie dłoni użytkownika w sposób możliwie najbardziej zbliżony do działań podejmowanych w rzeczywistych warunkach służby.

Aplikacje VR umożliwiają realizację szerokiego wachlarza scenariuszy szkoleniowych, w tym także takich, które w warunkach rzeczywistych byłyby trudne, do przeprowadzenia. Istotnym elementem systemu jest wirtualny asystent, który prowadzi uczestnika szkolenia krok po kroku przez obowiązujący algorytm udzielania pierwszej pomocy, jednocześnie kontrolując prawidłowość podejmowanych czynności. Dodatkowo aplikacja umożliwia sprawdzanie i ocenę poziomu wiedzy oraz umiejętności zarówno w trakcie trwania symulacji, jak i po jej zakończeniu, co znacząco podnosi efektywność procesu dydaktycznego.

Zastosowanie gogli VR pozwala również na bardziej efektywne i racjonalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajęcia szkoleniowe. Część słuchaczy może realizować ćwiczenia praktyczne w warunkach rzeczywistych, przy użyciu tradycyjnych środków dydaktycznych, natomiast pozostali uczestnicy w tym samym czasie doskonalą swoje umiejętności w środowisku wirtualnym. Takie rozwiązanie zwiększa liczbę osób aktywnie uczestniczących w zajęciach jednocześnie, sprzyja indywidualizacji procesu nauczania oraz znacząco podnosi atrakcyjność prowadzonych zajęć.

Zakup aplikacji VR wraz z goglami spełnia trzy zasadnicze funkcje:

Edukacyjną - wspiera proces kształcenia przyszłych funkcjonariuszy Policji poprzez możliwość prowadzenia ćwiczeń w realistycznych i w pełni bezpiecznych warunkach z możliwością wielokrotnego powtarzania scenariuszy szkoleniowych oraz bieżącej analizy i kontroli postępów szkolonych.

Szkoleniową – wykorzystanie technologii VR w szkoleniach okresowych, szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, konsultacjach metodycznych, zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań, a także konkursach i przedsięwzięciach o charakterze dydaktycznym.

Promocyjną - wynikającą z mobilności zestawów VR oraz ich atrakcyjnej i nowoczesnej formy. Gogle VR mogą być z powodzeniem wykorzystywane podczas Dni Otwartych Szkoły Policji w Katowicach, przedsięwzięć edukacyjnych oraz w ramach współpracy z innymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi, stanowiąc nowoczesne uzupełnienie standardowych pokazów sprzętu ratowniczego. Dodatkowym atutem jest możliwość realizacji scenariuszy szkoleniowych w kilku wersjach językowych, co stwarza realne możliwości ich wykorzystania podczas przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym.

Zakup gogli oraz aplikacji VR wpisuje się w długofalową strategię rozwoju Szkoły Policji w Katowicach, ukierunkowaną na podnoszenie jakości kształcenia, wdrażanie innowacyjnych metod dydaktycznych oraz dostosowywanie procesu szkoleniowego do współczesnych wyzwań służby policyjnej. Inwestycja ta nie tylko zwiększa skuteczność nauczania, lecz także buduje wizerunek Szkoły jako nowoczesnej, otwartej na innowacje i konsekwentnie podnoszącej standardy przygotowania funkcjonariuszy Policji do realizacji zadań służbowych. Dzięki zastosowaniu technologii VR Szkoła umacnia swoją pozycję jako jednostka szkoleniowa, która w sposób odpowiedzialny i nowatorski dba o bezpieczeństwo, kompetencje oraz profesjonalizm przyszłych i obecnych funkcjonariuszy.