Betlejemskie Światło Pokoju Data publikacji 17.12.2025 Powrót Drukuj Betlejemskie Światło Pokoju dotarło dzisiaj do Komendy Głównej Policji. Z rąk przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego, w imieniu wszystkich polskich policjantów i pracowników cywilnych, Światełko odebrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. To wyjątkowe wydarzenie, które od lat łączy ludzi niezależnie od wieku, poglądów czy wyznania jest symbolem dobra, braterstwa, nadziei i pokoju.

Przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego - Maciej Szczęsny, Anna Pietrzak, Nikola Pawlak oraz Oliwia Polanowska - przekazali dzisiaj na ręce I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera Betlejemskie Światło Pokoju - symbol dobra, braterstwa, nadziei i pokoju. Płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP, pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do szkół, urzędów, domów, szpitali i parafii krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. W tym roku Betlejemskiemu Światłu Pokoju towarzyszy hasło: "Pielęgnuj dobro w sobie".

Wraz z podziękowaniem za pamięć o wszystkich polskich funkcjonariuszach i pracownikach Policji I Zastępca Komendanta Głównego Policji złożył wszystkim harcerzom najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne.

Ogień, który dotarł do Komendy Głównej Policji, został złożony przed Tablicą Pamięci, by oddać cześć i uczcić pamięć tych, którzy zginęli na służbie chroniąc życie i zdrowie obywateli.

***

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku wybrana dziewczynka lub chłopiec odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Szwecji.