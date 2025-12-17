Policjanci ze Żnina uratowali oszczędności seniorki Data publikacji 17.12.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji żnińskich kryminalnych udało się zapobiec utracie znacznej kwoty pieniędzy. Ofiarą oszustwa padła 86-letnia Seniorka ze Żnina.

Do zdarzenia doszło wczoraj (16 grudnia 2025 roku). Tego dnia 86-letnia Seniorka ze Żnina odebrała telefon od mężczyzny, który podawał się za funkcjonariusza policji. Sprawca wykorzystując zaufanie do instytucji poinformował kobietę, o rzekomym zagrożeniu utraty środków zgromadzonych na jej koncie bankowym. Następnie działając według schematu oszustwa „na policjanta” nakłonił ją do przelania pieniędzy na tak zwane „bezpieczne konto”. Podający się za policjanta mężczyzna poinformował Seniorkę o przeprowadzaniu prowokacji policyjnej, która miała mieć na celu zatrzymanie pracowników banku podejrzewanych o dokonywanie oszustw.

Seniorka będąc przekonana o autentyczności rozmowy poszła do jednej z placówek bankowych na terenie Żnina, gdzie przelała kwotę ponad 40 tysięcy złotych na numer konta wskazany przez oszusta.

Na szczęście informacja o potencjalnej próbie oszustwa szybko trafiła do żnińskich kryminalnych. Funkcjonariusze szybko odnaleźli kobietę na jednej z ulic Żnina, uświadomili ją, że padła ofiarą przestępstwa i natychmiast pojechali z nią do banku aby zatrzymać realizację dyspozycji przelewu.

Niezwłoczne działania, podjęte przez funkcjonariuszy pozwoliły na skuteczne zablokowanie transakcji, zanim pieniądze trafiły na konto przestępcy.

Dzięki ścisłej współpracy kryminalnych z placówką bankową cała kwota przelewu została zwrócona na konto kobiety, a Seniorka nie poniosła strat finansowych.

Policjanci po raz kolejny apelują, zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie ostrożności w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi. Należy pamiętać, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, wykonywanie przelewów, ani wpłacanie środków finansowych na tzw. „bezpieczne konto”.

W przypadku odebrania telefonu od osoby podającej się za funkcjonariusza lub pracownika banku, która żąda przekazania pieniędzy należy natychmiast zakończyć rozmowę, nie wykonywać żadnych poleceń oraz skontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112.