Policjanci z Biura Prewncji KGP ze świąteczną wizytą w Centrum Alzheimera w Warszawie Data publikacji 17.12.2025 Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególnej refleksji, życzliwości oraz zwrócenia uwagi na potrzeby drugiego człowieka. W takich momentach znaczenia nabierają gesty solidarności, osobista obecność i rozmowa stają się szczególnie istotne, zwłaszcza w przypadku osób starszych, dla których święta bywają czasem wymagającym dodatkowego wsparcia i zainteresowania.

W tym wyjątkowym świątecznym klimacie delegacja z Biura Prewencji KGP złożyła wizytę w Centrum Alzheimera w Warszawie, spotykając się z jego podopiecznymi – seniorami. Wizyta miała charakter zarówno symboliczny, jak i praktyczny, łącząc działania pomocowe z elementami profilaktyki.

Głównym celem spotkania było przekazanie paczek świątecznych przygotowanych przez policjantów i pracowników Biura prewencji KGP z myślą o seniorach. Upominki stanowiły wyraz pamięci i wsparcia, a ich wręczeniu towarzyszyły rozmowy w serdecznej, spokojne atmosferze, sprzyjającej budowaniu poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.

Podczas wspólnych rozmów policjanci przypomnieli seniorom podstawowe zasady bezpieczeństwa, zarówno te dotyczące codziennego funkcjonowania, jak i zagrożeń występujących w przestrzeni cyfrowej. Zwrócono uwagę m.in. na konieczność zachowania ostrożności w kontaktach z osobami nieznajomymi, reagowania na próby oszustw oraz bezpiecznego korzystania z telefonu i internetu.

Istotnym elementem wizyty było również przekazanie seniorom serdecznych życzeń świątecznych oraz noworocznych – zdrowia, spokoju, poczucia bezpieczeństwa i życzliwości ze strony otoczenia. Życzenia te podkreślały fakt, że osoby starsze pozostają ważną częścią społeczeństwa, a ich bezpieczeństwo jest istotnym obszarem działań Policji.

(Biuro Prewencji KGP)