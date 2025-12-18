30 lat funkcjonowania sieci oficerów łącznikowych Policji Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj Z okazji 30. rocznicy utworzenia sieci oficerów łącznikowych Policji w dniu 16 grudnia 2025 r. w Warszawie odbyło się jubileuszowe spotkanie, w którym wzięli udział oficerowie łącznikowi pełniący służbę obecnie oraz ci, którzy przed laty reprezentowali polską Policję poza granicami kraju.

Spotkanie otworzył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka, który na wstępie podziękował wszystkim oficerom łącznikowym za służbę, poświęcenie i zaangażowanie oraz powiedział: „Oficerowie łącznikowi to w moim przekonaniu elita polskiej Policji, ponieważ to od państwa oczekuje się ogromnej wiedzy, i to nie tylko tej policyjnej, znajomości prawa, w tym międzynarodowego, i oczywiście bardzo dobrej znajomości języków obcych oraz zasad dyplomacji. Wymagania, które są stawiane przed Państwem są bardzo duże. (…) Chciałem Was zapewnić, że kierownictwo polskiej Policji bardzo docenia Waszą służbę. Jesteście dla nas bardzo ważni. (…). Misja i ogrom zadań, które realizujecie stanowią fundament współpracy międzynarodowej, ale też są bardzo istotnym elementem kształtowania wizerunku polskiej Policji poza granicami naszego państwa”. Zastępca Komendanta Głównego Policji podziękował również rodzinom oficerów łącznikowych za cierpliwość i wyrozumiałość dla trudów tej służby.

Do podziękowań dołączył się Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Ireneusz Sieńko, który słowa uznania skierował również do swoich poprzedników „dyrektorów, którzy nadzorowali sieć policyjnych łączników i kreowali politykę bezpieczeństwa w tym zakresie. Decyzja o utworzeniu pierwszego stanowiska oficera łącznikowego Policji w Rosji w 1995 r. była przedsięwzięciem innowacyjnym i wymagającym wówczas zdecydowanie dużej odwagi od kierownictwa polskiej Policji. Jest to rzeczywisty i mocny filar współpracy międzynarodowej”.

Podczas spotkania Naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP mł. insp. Rafał Zamrzycki przedstawił historię sieci oficerów łącznikowych na przestrzeni lat, a także zmiany, które zachodziły w zakresie wymagań na stanowiska i realizowanych zadań. Dotychczas jedynie 46 funkcjonariuszy polskiej Policji pełniło elitarną służbę w charakterze oficera łącznikowego.

Trzydziestolecie było świetną okazją do podzielenia się doświadczeniami również z perspektywy czasu i zmian w trendach przestępczości. O swoich zadaniach poza granicami kraju opowiedzieli nadinspektorzy w stanie spoczynku Adam Rapacki i Władysław Padło, którzy przed laty pełnili funkcję policyjnych oficerów łącznikowych odpowiednio na Litwie i w Holandii. Były oficer łącznikowy na Białorusi mł. insp. w st. spocz. Marcin Chruściel oraz mł. insp. Paweł Majcher obecnie pełniący tę funkcję w Ukrainie, podzielili się cennymi spostrzeżeniami w kontekście trwającego na Ukrainie konfliktu zbrojnego i związanych z tym zagrożeń.

Swoją praktyką, uwzględniając całą sieć oficerów łącznikowych podzielił się również insp. Paweł Olczak - oficer łącznikowy Policji w Chorwacji.

Ważnym głosem były prezentacje Komendantów Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dotyczące doświadczeń ze współpracy z oficerami łącznikowymi w zakresie realizacji zadań przez podległe im biura. Zdecydowanie podkreślali, że na oficerów łącznikowych zawsze i bezwzględnie można liczyć.

Podczas spotkania nie zabrakło również rozmów na temat planów rozwoju sieci.

Instytucja oficera łącznikowego ma na celu przede wszystkim ułatwienie bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy Policją a służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Obecnie biura oficerów łącznikowych polskiej Policji znajdują się w 14 krajach:

Ukraina;

Republika Federalna Niemiec;

Republika Francuska;

Wielka Brytania;

Republika Turcji;

Królestwo Norwegii (z rozszerzeniem akredytacji na Królestwo Szwecji);

Węgry;

Republika Włoska;

Królestwo Hiszpanii;

Gruzja;

Stany Zjednoczone Ameryki;

Chorwacja;

Republika Litewska;

Królestwo Niderlandów.

(Tekst i zdjęcia: Izabela Pajdała-Kusińska, Gazeta Policyjna)