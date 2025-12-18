Kolejne uderzenie CBŚP i KAS w grupę wystawiającą „puste faktury”. Siedem osób zatrzymanych Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy ze Śląskim Urzędem Celno-Skarbowym w Katowicach, zatrzymali siedem kolejnych osób podejrzanych o udział w zorganizowanym procederze wystawiania nierzetelnych faktur VAT. Śledztwo nadzoruje Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze CBŚP i Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach przeprowadzili kolejną realizację w ramach śledztwa dotyczącego tzw. pustych faktur. Zatrzymanym osobom zarzuca się wystawienie nierzetelnych faktur VAT na kwotę ponad 20 mln zł, co doprowadziło do uszczuplenia podatku VAT w wysokości przekraczającej 6 mln zł. Za zarzucane czyny grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Sprawa dotyczy działalności nieuczciwych firm funkcjonujących m.in. na terenie Sosnowca, Jaworzna, Dąbrowy Górniczej, Tarnowskich Gór, Katowic oraz innych miejscowości w kraju. Ustalenia śledczych wskazują, że przestępczy proceder był prowadzony na szeroką skalę i miał charakter zorganizowany.

Z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że grupa przestępcza, wykorzystując kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, wprowadziła do obrotu ponad 3 tysiące nierzetelnych faktur o łącznej wartości przekraczającej 80 mln zł. Dokumenty te poświadczały nieprawdę i służyły do nieuprawnionego obniżania zobowiązań podatkowych przez rzeczywiście działające przedsiębiorstwa. Z ustaleń wynika, że z fikcyjnych kosztów skorzystało kilkadziesiąt firm.

W śledztwie występuję łącznie 46 podejrzanych. Zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą usłyszał 57-letni mieszkaniec Jaworzna, który – według śledczych – pełnił kluczową rolę w całym procederze. Mężczyzna był wspólnikiem i prokurentem spółek formalnie zajmujących się działalnością gastronomiczną oraz transportem drogowym. Ustalono, że posłużył się i wystawił puste faktury o wartości około 23 mln zł, doprowadzając do oszustw podatkowych w zakresie VAT i CIT na kwotę ponad 4 mln zł. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany.

Pozostałym 45 osobom zatrzymanym w toku śledztwa prokurator przedstawił zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych.

W celu zabezpieczenia przyszłych kar i roszczeń Skarbu Państwa prokurator wydał 11 postanowień o zastosowaniu zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę przekraczającą 1,5 mln zł.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

(CBŚP / mw)