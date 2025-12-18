Przejęli ponad 115 tysięcy papierosów bez akcyzy Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 71-letniego mieszkańca Sosnowca, który posiadał nielegalne wyroby tytoniowe. W wyniku przeprowadzonych czynności mundurowi zabezpieczyli ponad 115 tysięcy papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oraz VAT oszacowano na ponad 163 tysiące złotych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, podczas realizacji sprawy znaleźli przy 71-letnim mężczyźnie papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W trakcie przeszukania mieszkania oraz piwnicy podejrzanego śledczy odkryli kolejne nielegalne wyroby tytoniowe - w sumie ponad 115 tysięcy papierosów niewiadomego pochodzenia. Dodatkowo, na poczet przyszłych kar i grzywien, policjanci zabezpieczyli znalezioną gotówkę. Jak ustalono, wartość uszczuplenia należności z tytułu podatku akcyzowego oraz VAT wyniosła łącznie ponad 163 tysiące złotych.

71-letni mieszkaniec Sosnowca został zatrzymany i usłyszał zarzut przechowywania papierosów bez wymaganych znaków skarbowych akcyzy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara grzywny i więzienia.