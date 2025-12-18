Mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie, przewoziła autem swoje dziecko Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj Wysoce skrajną nieodpowiedzialnością wykazała się 36-letnia mieszkanka gminy Waśniów, która kierowała autem mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie i do tego przewoziła w nim swojego 4-letniego syna. Ta niebezpieczna sytuacja została przerwana przez 42-letniego świadka, który uniemożliwił kobiecie prowadzenia auta w takim stanie. Kobieta została zatrzymana przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Rakowie, a po wytrzeźwieniu usłyszała dwa zarzuty. Teraz może jej grozić do 5 lat pozbawienia wolności.

We wtorkowe popołudnie funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Rakowie otrzymali niepokojące zgłoszenie. Wynikało z niego, iż 42-latek jadący swoim autem drogą między Łagowem, a Nową Słupią zauważył kierującą osobowym peugeotem, której tor jazdy wskazywał, iż może znajdować się pod wpływem alkoholu. Kiedy kobieta zatrzymała swój samochód na poboczu, mężczyzna wykorzystał tą sytuację i zabrał kluczyki od auta, po czym oczekiwał na przyjazd funkcjonariuszy.

Po chwili na miejsce dotarli policjanci, którzy sprawdzili stan trzeźwości 36-latki siedzącej za kierownicą. Okazało się, że kobieta w swoim organizmie miała ponad 3 promile alkoholu. Dodatkowym, bulwersującym faktem było to, iż mieszkanka gminy Waśniów w stanie upojenia alkoholowego przewoziła swojego 4-letniego syna. Chłopczyk, który na szczęście nie wymagał pomocy lekarskiej trafił pod opiekę rodziny, a 36-latka do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Po wytrzeźwieniu kobieta usłyszała dwa zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz narażenie przewożonego syna na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Teraz może jej grozić do 5 lat pozbawienia wolności.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego. Takie przypadki pokazują, że pijani kierowcy całkowicie lekceważą nie tylko prawo, ale też ludzkie życie, w tym także zdrowie i życie swoich najbliższych.

( KWP w Kielcach / kc)

