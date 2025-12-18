Bankowcy dla CyberEdukacji: Uważaj na fałszywe inwestycje w akcje spółek! Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj Coraz częściej w internecie pojawiają się fałszywe ogłoszenia inwestycyjne, które kuszą wizją szybkich i pewnych zysków, podszywając się pod znane spółki skarbu państwa. Obejrzyj filmik z udziałem Tomasza Oświecińskiego i dowiedz się, jak chronić się przed cyberprzestępcami.

Jak działają oszuści podszywający się pod spółki skarbu państwa?

Oszustwa inwestycyjne bazują na atrakcyjnych reklamach publikowanych na Facebooku, w mailingach, SMS-ach czy na stronach internetowych. W treści ogłoszeń pojawiają się fałszywe logotypy instytucji państwowych i spółek skarbu państwa, a nawet wizerunki znanych osób.

Po kliknięciu reklamy ofiara trafia na spreparowaną stronę i jest zachęcana do pozostawienia danych kontaktowych. Fałszywy doradca oddzwania i proponuje ekskluzywną ofertę dla wybranych klientów, próbując nakłonić do zainstalowania na komputerze specjalnego oprogramowania. Dzięki temu przestępcy uzyskują pełny dostęp do urządzenia i konta bankowego ofiary.

Tomasz Oświeciński ostrzega: „Nie daj się skroić na fałszywe inwestycje”

– W internecie trafiłem na reklamę niby poważnej spółki skarbu państwa. Logo, zdjęcie prezesa, a do tego obietnica szybkiego zysku. Już prawie kliknąłem, ale w porę zorientowałem się, że to ściema. Mordeczki, nie dajcie się – bo takie inwestycje to prosta droga do utraty oszczędności” – przestrzega Tomasz Oświeciński, ambasador kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji”.

Obejrzyj film edukacyjny i dowiedz się, jak nie dać się nabrać na fałszywe inwestycje:

Jak chronić się przed fałszywymi inwestycjami?

Związek Banków Polskich, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, banki wraz z Policją apelują:

Nie wierz w gwarantowany zysk – wysokie zyski zawsze wiążą się z ryzykiem.

Sprawdzaj, kto stoi za ofertą – oszuści podszywają się pod znane spółki i instytucje.

Nie klikaj w reklamy inwestycyjne z portali społecznościowych bez weryfikacji.

Nie udostępniaj danych logowania, PIN-ów ani numeru PESEL.

O kampanii

Kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” to wspólna inicjatywa Związku Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz Policji i banków. Jej celem jest edukowanie użytkowników Internetu w zakresie cyberzagrożeń i budowanie świadomości, jak chronić siebie i swoich bliskich przed oszustami