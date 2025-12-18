Dwóch podejrzanych o pozbawienie wolności i dręczenie mężczyzny zatrzymanych Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj Radziejowscy policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu włocławskiego, podejrzanych o pozbawienie wolności 33-latka. Zatrzymani znęcali się nad pokrzywdzonym ze szczególnym udręczeniem, grozili mu pozbawieniem życia i zdrowia. Za te czyny grozi im od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

Do tego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (13/14.12.25r.). Jak ustalili policjanci, 33-latek z powiatu radziejowskiego został w nocy zabrany przez swego znajomego do auta, pod pretekstem spotkania. Pokrzywdzony został przewieziony przez 27-latka i jego 30-letniego brata do stodoły, która znajdowała się w jednej z wiosek w gminie Brześć Kujawski. Tam, po uprzednim pobiciu i użyciu gazu łzawiącego, doprowadzono go do stanu bezbronności, po czym podejrzani skrępowali mu ręce i nogi za pomocą opasek zaciskowych. Gdy był unieruchomiony, znęcali się nad nim ze szczególnym udręczeniem. Trwało to kilkadziesiąt minut, a następnie sprawcy odwieźli swoją ofiarę do miejsca zamieszkania. Przez cały czas mężczyzna był wyzywany i grożono mu pozbawieniem życia i zdrowia.

W poniedziałek (15.11.25r.) wieczorem radziejowscy policjanci zatrzymali podejrzanych o te czyny na terenie posesji, w której zamieszkują. Byli zaskoczeni i nie stawiali oporu. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów bezprawnego pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem oraz kierowania gróźb karalnych.

Wczoraj (17.12.25r.) po południu radziejowski sąd przychylił się do wniosku policjantów oraz prokuratora i zadecydował, że 27 i 30-letni mieszkańcy pow. włocławskiego trafią tymczasowo do aresztu na trzy miesiące.

Zatrzymanym za te czyny grozi od 5 lat do 25 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Bydgoszczy / kc)