Cierpienie za zamkniętymi drzwiami. Pies odebrany, a 38-latka z zarzutem znęcania się Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj Za zamkniętymi drzwiami jednego z mieszkań w centrum Jawora przez długi czas rozgrywał się dramat, którego ofiarą był pies o imieniu Ryszard. Dzięki reakcji osób i instytucji zaangażowanych w ochronę zwierząt sprawa trafiła do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, a finałem interwencji było odebranie zwierzęcia właścicielce oraz przedstawienie jej zarzutów karnych. Za znęcanie się nad psem 38-letniej jaworzance grozi kara nawet do 3 lat więzienia.

Wczoraj (17 grudnia br.) funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jaworze zatrzymał 38-letnią mieszkankę miasta, podejrzaną o niewłaściwe sprawowanie opieki oraz znęcanie się nad swoim psem. Informacja o możliwym przestępstwie została przekazana jaworskiej Policji przez fundację „Mam Pomysł” ze Świdnicy.

W listopadzie przedstawiciele fundacji wspólnie z przedstawicielami Urzędu Gminy, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Jaworskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, udali się do miejsca zamieszkania kobiety. Na miejscu ujawniono, że pies przebywał w skrajnie złych warunkach bytowych, był zaniedbany i wymagał natychmiastowej pomocy.

Zwierzę zostało odebrane właścicielce i obecnie przebywa w schronisku dla bezdomnych zwierząt, gdzie ma zapewnioną opiekę weterynaryjną oraz behawioralną.

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały u psa m.in. zaburzenia hematologiczne oraz inne nieprawidłowości jednoznacznie wskazujące na przewlekły stan zapalny organizmu. Wyniki badań potwierdziły, że zły stan zdrowia zwierzęcia był skutkiem długotrwałych zaniedbań i braku leczenia, a nie krótkotrwałego incydentu.

Dodatkowo przeprowadzona została ocena behawioralna. Behawiorysta stwierdził, że pies był silnie zalękniony, co jest typowe dla zwierząt poddawanych długotrwałemu cierpieniu fizycznemu oraz pozbawionych możliwości wycofania się z sytuacji stresowych. Stan zdrowia fizycznego, psychicznego i behawioralnego psa pozostaje w bezpośrednim związku z warunkami jego wcześniejszego utrzymania. W związku z tym fundacja postanowiła zawiadomić jaworską policję.

38-letnia właścicielka psa usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzęciem, tj. czynu z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt. Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzucanego czynu tłumacząc, że robiła wszystko, aby pomóc swojemu pupilowi.

O dalszym losie sprawy oraz ewentualnym wymiarze kary zdecyduje teraz jaworski sąd.