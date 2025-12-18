Kobiety w służbie kontrterrorystycznej - funkcjonariuszki CPKP „BOA” w Akademii Policji w Szczytnie Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj W Akademii Policji w Szczytnie odbyło się wyjątkowe spotkanie z udziałem funkcjonariuszek Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, wpisujące się w obchody 100-lecia obecności kobiet w polskiej Policji. Wydarzenie to było okazją do zaprezentowania specyfiki służby kontrterrorystycznej oraz roli, jaką kobiety odgrywają w strukturach jednej z najbardziej wymagających formacji Policji.

Na początku grudnia Akademia Policji w Szczytnie stała się miejscem szczególnego wydarzenia nawiązującego do obchodów 100-lecia kobiet w polskiej Policji. W trakcie spotkania funkcjonariuszki CPKP „BOA” przybliżyły uczestniczkom realia służby w strukturach kontrterrorystycznych, przedstawiając swoje role, zakres odpowiedzialności oraz codzienne wyzwania, z jakimi mierzą się podczas realizacji zadań.

Podczas wystąpienia policjantki podzieliły się osobistymi doświadczeniami zawodowymi. Na zaprezentowanej prezentacji pokazane zostało, że kobiety w strukturach kontrterrorystycznych nie ograniczają się wyłącznie do funkcji wspierających, lecz bardzo często stanowią kluczowy element zespołów, wykazując się wysokim poziomem profesjonalizmu, odpornością psychiczną oraz gotowością do działania w sytuacjach ekstremalnych.

Istotnym aspektem spotkania było również przełamywanie utrwalonych stereotypów dotyczących roli kobiet w służbach specjalnych. Funkcjonariuszki CPKP „BOA” podkreślały, że dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, doświadczeniu i zaangażowaniu kobiety z powodzeniem realizują najtrudniejsze zadania, nie ustępując w tym zakresie swoim kolegom. Zwrócono także uwagę, że różnorodność kompetencji i doświadczeń w zespołach kontrterrorystycznych przekłada się bezpośrednio na skuteczność podejmowanych działań.

Uczestniczki spotkania z dużym zainteresowaniem wysłuchały opowieści o codziennej służbie, procesie przygotowań do działań w warunkach podwyższonego ryzyka oraz o znaczeniu wzajemnego wsparcia i zaufania w pracy zespołowej. Wystąpienie zakończyło się gromkimi brawami oraz słowami uznania dla funkcjonariuszek, które każdego dnia podejmują odpowiedzialną i wymagającą służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Tekst i foto: CPKP „BOA”