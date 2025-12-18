Skuteczna współpraca policjantów - 37-latek w areszcie Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj Dzięki doskonałej współpracy kryminalnych z Komisariatu Policji Szczecin Dąbie, Nad Odrą oraz policjantów z trzech innych województw zatrzymano mężczyznę odpowiedzialnego za serię włamań. Straty oszacowano na ponad 400 tysięcy złotych.

Policjanci z Dąbia, analizując m.in. monitoring, ustalili pojazd sprawcy oraz fakt, że poruszał się on na tablicach rejestracyjnych przypisanych do innego samochodu. Dalsze czynności pozwoliły potwierdzić jego tożsamość oraz wcześniejszą karalność za podobne przestępstwa.

Na podstawie zgromadzonego materiału procesowego prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu. Do realizacji doszło na terenie województwa pomorskiego przy udziale kryminalnych z Komisariatu Policji Szczecin Dąbie oraz policjantów KWP w Szczecinie.

Podczas przeszukania ujawniono m.in. telefony komórkowe, kominiarki oraz inne przedmioty świadczące o przestępczej działalności. Straty oszacowano na ponad 400 tysięcy złotych.

Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy oraz zaboru tablic rejestracyjnych. Na wniosek Policji i Prokuratury decyzją sądu 37- latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

(KWP w Szczecinie / mw)