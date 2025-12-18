Dzięki szybkiej reakcji policjantów z Opola i CBZC uratowano życie 24-letniej kobiety Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji I w Opolu otrzymali od dyżurnego informację, że przy jednym z mostów na terenie miasta może znajdować się 24-letnia kobieta w kryzysie emocjonalnym. Zgłoszenie wpłynęło od funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy monitorując sieć pod kątem informacji dotyczących zagrożenia życia i zdrowia, zauważyli niepokojący wpis. Interweniujący funkcjonariusze z Opola przekazali kobietę pod opiekę ratowników medycznych. Pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy potrzebujemy pomocy, nie jesteśmy sami i możemy zwrócić się do instytucji, które jej udzielą – Centrum wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym tel. 800 70 2222.

Na początku tygodnia, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy zajmują się monitorowaniem sieci pod kątem zagrożenia dla życia i zdrowia, przekazali policjantom Komisariatu Policji I w Opolu informację o 24-latce w kryzysie emocjonalnym. Kobieta znajdowała się przy jednym z opolskich mostów i chciała targnąć się na swoje życie. Alarmowo w to miejsce zostali skierowani kryminalni.

Po dotarciu na miejsce policjanci nawiązali rozmowę z kobietą. Funkcjonariusze zaopiekowali się 24-latką do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, a następnie została przekazana pod ich opiekę. Decyzją medyków została przewieziona do szpitala, gdzie otrzymała specjalistyczną pomoc.

Ta sytuacja miała swój szczęśliwy finał, pamiętajmy jednak, że każdy z nas może mieć słabsze chwile i kryzys emocjonalny może dotknąć każdego z nas. Impulsywne i nieprzemyślane decyzje mogą doprowadzić do najgorszych scenariuszy. Przypominamy! W sytuacji, kiedy potrzebujemy pomocy, możemy zwrócić się do instytucji, które nam jej udzielą. Z naszymi problemami nie jesteśmy sami. Wokół nas są ludzie, którzy chcą i potrafią pomóc w różnych sytuacjach.

Cały czas działa całodobowa infolinia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Jest to bezpłatna pomoc telefoniczna i mailowa, pomoc można uzyskać również za pomocą czatu, udzielana jest 7 dni w tygodniu przez dyżurnych specjalistów. Wsparcia udzielają psychiatrzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, a nawet prawnicy. Infolinia uruchomiona została przez Fundację "Itaka" Centrum Wsparcia dla osób znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego. Projekt ten realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia.

( KWP w Opolu / kp)