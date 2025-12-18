Policjantka po służbie pomogła mężczyźnie zagrożonemu wychłodzeniem Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj Policjantka, będąc po służbie, razem ze swoim bratem pomogli mężczyźnie, który leżał na polu w pobliżu drogi i był mocno wychłodzony. Dzięki ich reakcji, udało się udzielić pomocy osobie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej. Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.

Wczoraj, 17 grudnia 2025 roku, policjantka Wydziału Ruchu Drogowego opoczyńskiej jednostki została poinformowana przez swojego brata, że jadąc przez miejscowość Prymusowa Wola, zauważył na polu, w pobliżu drogi leżącego mężczyznę. Zgłaszający od razu zatrzymał się, aby zobaczyć czy osoba nie potrzebuje pomocy. Okazało się, że leżący mężczyzna jest bardzo wychłodzony.

W tym czasie do zgłaszającego dojechała jego siostra. Wraz z bratem udzielili mężczyźnie pomocy, próbując go opatrzyć. 47-latek skarżył się na silny ból stóp i nóg, był wyziębiony i skrajnie wyczerpany. Nie miał już siły kontynuować marszu. Jak się okazało, szedł on pieszo w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Na jego stopach widoczne były rany, które wymagały interwencji medycznej. Skierowany na miejsce patrol Policji, w trakcie rozmowy ustalił, że mężczyzna jest osobą w kryzysie bezdomności. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Decyzją ratowników medycznych został przetransportowany do szpitala.

To kolejny przykład na to, że służba w Policji nie kończy się wraz z zakończeniem zmiany. Czujność, wrażliwość i gotowość do niesienia pomocy mogą uratować zdrowie, a nawet życie drugiego człowieka.

W okresie zimowym znaczne spadki temperatur stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia osób w kryzysie bezdomności, w podeszłym wieku, samotnych, a także nietrzeźwych przebywających na dworze, bądź w nieogrzewanych pomieszczeniach. Dlatego policjanci w tym czasie podejmują wzmożone działania prewencyjne i pomocowe, zmierzające do udzielania pomocy każdemu, kto jej potrzebuje.

Przypominamy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia o numerze 987, pod którą można uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej.