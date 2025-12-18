Z zakładu karnego w Niemczech prosto za kratki w Polsce. Wpadł przez palenie papierosa na dworcu Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj Skuteczna i szybka reakcja policjantów z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie doprowadziła do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego przez polskie organy ścigania – podróżujący z nim kolega także był poszukiwany ale w celu ustalenia miejsca pobytu do celów prawnych. Do zdarzenia doszło podczas służby wieczorowo-nocnej w rejonie dworca PKP w Szczecinie.

Nieumundurowani na co dzień policjanci, realizując zadania służbowe, zwrócili uwagę na pobudzonego mężczyznę, który wbiegł na schody prowadzące na teren dworca, trzymając w ręku otwartą butelkę piwa i jednocześnie paląc papierosa. Policjanci postanowli podjąć interwencję w związku z wykroczeniem.

W trakcie rozmowy mężczyzna oświadczył, że wraz z kolegą opuścił zakład karny na terenie Niemiec i są w trakcie podróży do miejsca zamieszkania, a Szczecin jest jedynie przystankiem na ich trasie. Podczas sprawdzania jego danych w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że mężczyzna jest w Polsce poszukiwany w celu odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W pewnym momencie na miejsce interwencji podszedł drugi mężczyzna, przedstawiony wcześniej jako jego kolega. Jak się okazało, on również figurował w policyjnych rejestrach jako osoba poszukiwana – tym razem do ustalenia miejsca pobytu dla celów prawnych. Dla pierwszego z nich podróż do domu zakończyła się w zakładzie karnym, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności.