Słubiccy policjanci i pracownicy cywilni podzielili się najcenniejszym darem Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj Lubuscy mundurowi po raz kolejny udowodnili, że hasło „Pomagamy i Chronimy” realizują nie tylko podczas codziennej służby. W środę, 17 grudnia br., przed komendą w Słubicach zaparkował specjalistyczny krwiobus. Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni licznie odpowiedzieli na apel, oddając krew dla osób potrzebujących.

Policjanci na co dzień są świadkami tragicznych zdarzeń drogowych i interwencji, w których życie ludzkie często wisi na włosku. Doskonale wiedzą, że krew to jedyny lek, którego nie da się wyprodukować w laboratorium. Udział w akcji honorowego krwiodawstwa to naturalny odruch solidarności z osobami chorymi oraz ofiarami wypadków, dla których każda kropla krwi jest na wagę złota. Mobilna stacja umożliwiła szybkie i sprawne przeprowadzenie donacji bezpośrednio przy miejscu pełnienia służby. Każda osoba, która usiadła w fotelu krwiodawcy, ma świadomość, że jej jedna donacja może uratować zdrowie, a nawet życie kilku pacjentów.

W środę. 17 grudnia br., parking przed słubicką komendą stał się miejscem wyjątkowej akcji. Dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, pod jednostką pojawił się mobilny punkt poboru krwi. Inicjatywa spotkała się z dużym odzewem ze strony mundurowych oraz pracowników cywilnych, którzy bez wahania zdecydowali się podzielić tym bezcennym lekiem. Postawa policjantów pokazuje, że chęć niesienia pomocy innym mamy wpisaną w etos naszego zawodu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę szlachetną inicjatywę. Słowa uznania kierujemy również do personelu medycznego za profesjonalną organizację i sprawne przeprowadzenie zbiórki. Pamiętajmy - krew to dar życia, którym może podzielić się niemal każdy z nas.