Kolejne podziękowania dla wrocławskich funkcjonariuszy za ich pełną zaangażowania służbę

Data publikacji 18.12.2025
Na ręce Komendanta Głównego Policji zostały skierowane podziękowania od Prezesów MPK Wrocław Sp. z o.o. za szczególne zaangażowanie oraz profesjonalną służbę pełnioną przez wrocławskich policjantów. W piśmie wyrażono uznanie dla wzorowej współpracy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu z MPK Wrocław Sp. z o.o., podkreślając jej istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej oraz pracowników spółki.

W swoich podziękowaniach przedstawiciele MPK we Wrocławiu podkreślają wyjątkowe działania policjantów z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki, którzy dzięki intensywnym działaniom operacyjnym następnej doby od zdarzenia zatrzymali mężczyznę, który był poszukiwany w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej kierowców autobusów MPK na terenie miasta. 35-latek używał wobec pokrzywdzonych gazu pieprzowego w trakcie wykonywania przez nich czynności służbowych.

Prezesi MPK Wrocław zwrócili uwagę na wysokie kompetencje funkcjonariuszy, ich skuteczność w działaniu, a także gotowość do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia.

Zdjęcie podziękowań.

(KWP we Wrocławiu / mw)

