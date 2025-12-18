Nowe pojazdy do przewozu psów służbowych Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj Przez ostatni tydzień, w dniach 11-18 grudnia br. trwały w Warszawie odbiory specjalistycznych pojazdów do przewozu psów służbowych.

Przetarg nieograniczony na dostawę 40 pojazdów w policyjnej wersji do przewozu psów służbowych zrealizowało Biuro Logistyki Policji KGP we współpracy z Biurem Prewencji KGP, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz przedstawicielami komend wojewódzkich Policji.

To już drugi tego rodzaju zakup realizowany przez Komendę Główną Policji w ostatnich latach. Pierwsze samochody już trafiły do poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji, a kolejne zostaną przekazane w najbliższych dniach.

Zastosowane w pojazdach nowoczesne systemy klimatyzacji zapewnią właściwy dobrostan psom służbowym będącym w użyciu Policji, co dla kierownictwa KGP stanowiło priorytet w zrealizowanym zakupie.

(Izabela Pajdała-Kusińska, Gazeta Policyjna)