Skazany za porwanie, ukrywał się przed więzieniem. Wpadł w ręce "łowców głów" Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali poszukiwanego listem gończym 32-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za rozbój oraz uprowadzenie i przetrzymywanie osoby.

W ubiegłym roku 32-latek został skazany na karę 4,5 roku pozbawienia wolności za to, że w 2019 roku działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami uprowadził, a następnie przetrzymywał w charakterze zakładnika kobietę. Przy użyciu psa rasy agresywnej, podjudzanego do atakowania, wepchnął pokrzywdzoną do swojego samochodu na jednej ze stacji paliw w Pszczynie, a następnie wspólnie z innymi osobami zabrali należący do kobiety luksusowy samochód. W trakcie przetrzymywania pokrzywdzonej stosowali względem niej przemoc fizyczną, wykazującą znamiona szczególnego udręczenia. Celem działań przestępców było zmuszenie kobiety do przekazania własności nad podmiotami gospodarczymi oraz niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości. Uprowadzonej udało się ostatecznie uciec podczas transportu pomiędzy kolejnymi miejscami przetrzymywania, kiedy to wykorzystała moment nieuwagi porywaczy.

W sprawie podejrzani byli czterej mężczyźni w wieku od 25 do 35 lat oraz 23-letnia kobieta. Cała piątka została oskarżona o uprowadzenie oraz przetrzymywanie kobiety, ponadto czterej mężczyźni usłyszeli zarzut popełnienia rozboju z wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia. Jednym z oskarżonych był 32-letni obywatel Ukrainy, który postanowił ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku za poszukiwanym został wystawiony list gończy. Mężczyzna zachowywał wszelkie środki ostrożności, jednak zaangażowanie oraz doświadczenie śląskich „łowców głów” pozwoliło ustalić miejsce ukrywania się 32-latka.

Na początku grudnia br. mężczyzna został zatrzymany na terenie województwa dolnośląskiego. Podczas zatrzymania nie stawiał oporu i był wyraźnie zaskoczony faktem, że policjanci namierzyli miejsce jego pobytu. Teraz w więzieniu 32-latek odbędzie zasądzony wyrok.