Nielegalna migracja, narkotyki i pseudokibice - wspólna akcja śląskiej Policji, Straży Granicznej i Europolu Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj Śląscy policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców, wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zatrzymali trzy osoby zaangażowane w proceder organizowania nielegalnej migracji. Działania służb przeprowadzone zostały podczas międzynarodowej operacji sygnowanej przez Europol. Przeprowadzone na szeroką skalę działania operacyjno-śledcze, skoordynowana, międzynarodowa współpraca, połączona z wymianą informacji, pozwoliła w części na likwidację jednego z najpopularniejszych szlaków przerzutu migrantów z Afryki do Europy oraz wpłynęła na uszczelnienie granic zewnętrznych strefy Schengen.

Działania Policji i Straży Granicznej, nadzorowane przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, pozwoliły przedstawić czterem obywatelom RP zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która uczyniła sobie stałe źródło dochodu z organizowania nielegalnego przekraczenia granic przez cudzoziemców.

9 grudnia br. śląscy policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, przeprowadzili szeroko zakrojone działania na terenie Śląska. W ich wyniku mundurowi zatrzymali trzech mieszkańców Bytomia - dwie 31-letnie kobiety i jednego 32-latka. Przeprowadzona akcja była jedną z kolejnych w sprawie dotyczącej międzynarodowej grupy przestępczej, działającej na terenie kilku państw europejskich, w skład której wchodziły m.in. osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Oprócz trójki zatrzymanych, zarzuty w tej sprawie usłyszał także 27-latek, odbywający aktualnie karę więzienia do innej sprawy. Wobec zatrzymanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru i zakazu opuszczania kraju.

Realizacja sprawy poprzedzona była wielomiesięczną pracą Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach oraz powołanego międzynarodowego zespołu śledczego (Joint Investigation Team), w skład którego wchodzą policjanci z KWP w Katowicach, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz przedstawiciele organów ścigania strony niemieckiej i belgijskiej.

Rozpracowana grupa przestępcza, działająca w latach 2023 - 2024, zajmowała się organizowaniem nielegalnej migracji oraz produkcją, przemytem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków. Przeprowadzone na szeroką skalę działania operacyjno-śledcze, skoordynowana, międzynarodowa współpraca, połączona z wymianą informacji, pozwoliła w części na likwidację jednego z najpopularniejszych szlaków przerzutu migrantów z Afryki do Europy oraz wpłynęła na uszczelnienie granic zewnętrznych strefy Schengen.

(KWP w Katowicach / mw)