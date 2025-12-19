Szybka reakcja i pomoc mieszkańców. Zaginiona 78-latka odnaleziona w niespełna 40 minut Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów oraz wsparciu mieszkańców w mediach społecznościowych, wczoraj w Kołobrzegu szybko odnaleziono 78-letnią kobietę z demencją, która na chwilę straciła kontakt z córką.

Wczoraj, 18.12.2025 r., do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu wpłynęło zgłoszenie dotyczące zaginięcia 78-letniej kobiety cierpiącej na demencję. Seniorka na chwilę oddaliła się od córki podczas zakupów i zniknęła jej z pola widzenia. Ze względu na stan zdrowia kobiety sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. Policjanci niezwłocznie podjęli działania poszukiwawcze, a informacja o zaginięciu została szybko rozpowszechniona także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz sprawnej koordynacji działań już po niespełna 40 minutach udało się ustalić miejsce przebywania seniorki. Kobieta odnaleziona w centrum miasta, całe szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej i bezpiecznie wróciła pod opiekę córki.

Dziękujemy wszystkim osobom, które udostępniały informacje i reagowały - wspólne działanie ma realne znaczenie.