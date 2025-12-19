Handlował podrobionymi zegarkami Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 48-latka podejrzanego o handel podrobionymi zegarkami luksusowych marek oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi. Żaden z zabezpieczonych przez policjantów produktów nie był oryginalny. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Straty producentów mogą sięgać nawet 2 mln zł. Podejrzanemu grozi kara do 5 lat więzienia.

Do zatrzymania 48-letniego obywatela Ukrainy doszło 16 grudnia br. w jednym z mieszkań na terenie Poznania. Był to wynik dobrego rozpoznania policjantów, którzy przyglądali się internetowej działalności zatrzymanego. Jak ustalili policjanci, mężczyzna sprzedawał podrobione produkty jako oryginalne za pomocą portali i stron internetowych. Były to luksusowe zegarki oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi.

W wyniku podjętych czynności policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu podejrzanego kilkadziesiąt przedmiotów. Straty producentów mogą sięgać nawet 2 milionów złotych. Nieuczciwy sprzedawca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Śledczy przedstawili mu zarzut wprowadzania do obrotu produktów oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi. Z uwagi na fakt, że podejrzany z tego procederu uczynił sobie stałe źródło dochodu, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.