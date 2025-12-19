Agresywny nietrzeźwy mężczyzna zatrzymany przez policjantów Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj W nocy z 16 na 17 grudnia, pomiędzy 3:00 a 4:00 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie otrzymali zgłoszenie z lokalnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Personel medyczny zgłosił, że jeden z pacjentów zachowuje się agresywnie, a do tego znajduje się pod wpływem alkoholu.

Zgodnie z informacjami, 24-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego, podczas udzielania mu pomocy, nie tylko używał wulgarnych i obraźliwych słów wobec ratowników, ale także groził im śmiercią. Jego zachowanie było bardzo niebezpieczne i stwarzało realne zagrożenie dla bezpieczeństwa personelu medycznego. Policjanci szybko zareagowali, mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie spędził noc.

Dopiero po wytrzeźwieniu, 18 grudnia został przesłuchany przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Usłyszał zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych, w tym groźby pozbawienia życia, oraz znieważenia ratowników medycznych.

Policjanci przypominają, że wszelkie przejawy agresji wobec osób niosących pomoc medyczną są surowo karane. Sprawa 24-latka z powiatu wejherowskiego trafi do sądu. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.