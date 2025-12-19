Policjanci znaleźli broń u 16-latka Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali 16-latka podejrzanego o kradzież 2000 zł, które należały do jego kolegi. Podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli broń gazową. Nastolatek dziś usłyszał zarzuty kradzieży pieniędzy oraz posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny.

W środę (17 grudnia) dzielnicowi odebrali zgłoszenie, że na terenie jednego z internatów w Gdańsku doszło do kradzieży pieniędzy. Funkcjonariusze ustalili, że za kradzież gotówki w kwocie 2000 zł odpowiada jeden z mieszkańców placówki. Na miejscu policjanci wylegitymowali 16-letniego ucznia jednej z gdańskich szkół średnich, a podczas kontroli przeprowadzonej w zajmowanym przez niego pokoju, ujawnili pistolet gazowy. Mieszkaniec gminy Pruszcz Gdański został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu, wcześniej o zdarzeniu został też powiadomiony dyżurujący sędzia Sądu Rejonowego w Gdańsku. Zabezpieczona broń została przekazana do dalszych badań biegłemu sądowemu z zakresu balistyki. Jeszcze tego samego dnia nastolatkiem zajęli się jego rodzice, a policjanci wyznaczyli termin wykonania czynności.

Dziś w komisariacie przy ul. Kartuskiej 245B funkcjonariuszka zajmująca się sprawami nieletnich przedstawiła 16-latkowi zarzuty kradzieży pieniędzy w kwocie 2000 zł oraz posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia. Dalszym losem nastolatka zajmie się teraz sąd rodzinny i nieletnich.