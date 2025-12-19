Interwencja wołowskich dzielnicowych uratowała życie mężczyzny Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej, zdecydowanej i profesjonalnej reakcji policjantów z komendy powiatowej w Wołowie udało się uratować życie 52-letniego mężczyzny, który znajdował się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Funkcjonariusze, wykazując się opanowaniem, wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy, nie tylko szybko dotarli do poszkodowanego, ale również podjęli natychmiastowe działania ratujące jego zdrowie i życie.

Dyżurny wołowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie od mężczyzny, który prosił o pilną pomoc, jednak z uwagi na jego stan zdrowia kontakt był z nim utrudniony, a dokładny adres interwencji nieznany. Pomimo ograniczonych informacji, dyżurny niezwłocznie skierował patrol dzielnicowych w rejon miejscowości na terenie gminy Wińsko.

Na miejsce udali się dzielnicowi z Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Wołowie: aspirant sztabowy Zdzisław Miłuch, aspirant Paweł Krzykwa oraz starszy sierżant Dominik Zimny. Policjanci ustalając kolejne informacje, dotarli do posesji, na której przebywał poszkodowany.

Na miejscu funkcjonariusze zastali leżącego mężczyznę, który miał poważne trudności z oddychaniem oraz siniał. Jego stan jednoznacznie wskazywał na realne i bezpośrednie zagrożenie życia.

Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ułożyli mężczyznę w pozycji bocznej bezpiecznej, udrożnili drogi oddechowe oraz zapewnili dopływ świeżego powietrza. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformowali dyżurnego, który skierował na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego.

W trakcie interwencji stan poszkodowanego gwałtownie się pogorszył – mężczyzna przestał reagować i miał znaczne trudności z oddychaniem. Dzięki stałemu monitorowaniu funkcji życiowych oraz konsekwentnie prowadzonym czynnościom ratunkowym, policjanci przywrócili mu oddech i świadomość jeszcze przed przyjazdem ratowników medycznych.

Po dotarciu Zespołu Ratownictwa Medycznego mężczyzna został poddany dalszym badaniom i otrzymał specjalistyczną pomoc. Jego stan uległ poprawie, a dalszą opiekę nad nim przejęli medycy.

Ta interwencja po raz kolejny potwierdza, że policyjna służba to nie tylko egzekwowanie prawa, ale przede wszystkim gotowość do niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Kolejne życie ludzkie zostało uratowane.

Zwracajmy uwagę na ludzi z naszego otoczenia, zwłaszcza tych samotnych czy starszych. Zainteresujmy się, czy nie potrzebują naszej pomocy, może rady, rozmowy. Zainteresujmy się ich losem. Nasza pomoc może być dla nich nieoceniona.