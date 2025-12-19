Tak zwany odbierak zatrzymany na gorącym uczynku Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z komend miejskiej i wojewódzkiej w Olsztynie zatrzymali na gorącym uczynku 19-latka, który odebrał gotówkę od seniorki oszukanej przy wykorzystaniu metody na tzw. wnuczka. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego o udział w oszustwie i objęty policyjnym dozorem. Śledczy zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy.

We wtorek, 16.12.2025 r., po południu, 88-letnia mieszkanka olsztyńskiego osiedla Pojezierze odebrała swój telefon stacjonarny. W słuchawce odezwał się mężczyzna mówi ac: „Babciu, potrąciłem samochodem kobietę w ciąży, muszę zapłacić kaucję, bo inaczej trafię do więzienia”. Kobieta zapytała o to, jak ma te pieniądze przekazać, skoro jej wnuk jest za granicą. W odpowiedzi usłyszała, że Policja na całym świecie ze sobą współpracuje, że przyjdzie do niej jego znajomy i odbierze gotówkę.

Seniorka uwierzyła w legendę oszusta, zebrała wszystkie pieniądze, jakie miała w domu - w sumie niemal 47 000 zł w różnych walutach. Gotówkę umieściła w lnianym worku i przekazała mężczyźnie, który zapukał do jej drzwi.

Tak zwany odbierak wziął pakunek, powiedział, że nie ma czasu rozmawiać, musi się spieszyć, bo potrącona kobieta może w każdej chwili umrzeć. Mężczyzna nie cieszył się długo z powodzenia swojej akcji. Pierwszymi osobami, które spotkał po odejściu od drzwi pokrzywdzonej byli policjanci z wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie i kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Zatrzymanym okazał się 19-letni mieszkaniec powiatu legionowskiego. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w oszustwie przy wykorzystaniu metody „na wnuczka”. Został objęty policyjnym dozorem, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Śledczy zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy.