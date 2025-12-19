Policjantka z Komisariatu II w Radomiu będąc po służbie, zatrzymała nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj Policjantka z Radomia będąc w czasie wolnym od służby, była świadkiem zdarzenia drogowego, gdzie kierowca wjechał do rowu. Sierż. Julia Błędowska od razu zareagowała – chciała udzielić kierującemu pomocy. Okazało się, że 24-letni mężczyzna jest nietrzeźwy. Funkcjonariuszka od razu poinformowała służby.

18 grudnia br. do przysuskiej komendy wpłynęło zgłoszenie od kobiety, która zatrzymała mężczyznę kierującego volkswagenem, po tym, jak wjechał do rowu w miejscowości Jabłonica (powiat przysuski). Zgłaszającą była sierż. Julia Błędowska, policjantka Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji II w Radomiu.

Policjantka, będąc w czasie wolnym od służby, jechała swoim pojazdem przez Jabłonicę i zauważyła, jak kierujący volkswagenrm zjeżdża na pobocze, a następnie do przydrożnego rowu. Sierż. Julia Błędowska zatrzymała się, aby udzielić kierującemu pomocy. Od 24-letniego mieszkańca powiatu radomskiego czuć było alkohol, a mężczyzna mówił bełkotliwie. Funkcjonariuszka od razu zabrała mu kluczyki i poinformowała służby o zdarzeniu.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Przysusze sprawdzili trzeźwość 24-latka, okazało się, że ma on blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. W wyniku zdarzenia kierującemu nic się nie stało. Mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które sąd może orzec karę nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy do kierowców o rozsądek na drodze. Wsiadając za kierownicę po alkoholu, narażamy się nie tylko na odpowiedzialność karną, ale przede wszystkim stwarzamy zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.