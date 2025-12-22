Mistrzostwa Świata Policji w Piłce Nożnej Siedmioosobowej - Teneryfa 2025: niedosyt, kontrowersje i sportowa lekcja. Emilia pokonała wszystkich Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj W dniach 11–14 grudnia 2025 roku na Teneryfie odbyła się piąta edycja Mistrzostw Świata Policji w Piłce Nożnej Siedmioosobowej. W prestiżowym turnieju udział wzięły reprezentacje m.in. Meksyku, Rumunii, Hiszpanii, Włoch, Słowenii, a także reprezentacja polskiej Policji, która od lat należy do światowej czołówki w tej dyscyplinie.

Uroczyste otwarcie i intensywna faza grupowa

Zawody rozpoczęły się uroczystą galą otwarcia w Costa Adeje, po której drużyny przystąpiły do rywalizacji grupowej. Polacy trafili do licznej, sześciodrużynowej grupy, w której ze względu na napięty harmonogram, pierwszego dnia rozegrali aż pięć spotkań. Początek turnieju nie ułożył się po myśli biało-czerwonych. Pierwszy mecz zakończył się porażką 0:2, co było sporym zaskoczeniem. Jak się jednak później okazało, był to jedyny przegrany pojedynek naszej reprezentacji. Wszystkie kolejne mecze Polacy wygrali, prezentując dobrą formę, skuteczność i zespołową grę. Ostatecznie fazę grupową zakończyli na drugim miejscu zdobywając 12 punktów, strzelając 15 bramek i tracąc 3 bramki, co dawało realne nadzieje na walkę o medale w fazie pucharowej.

Emilia i decyzja organizatora

Drugi dzień mistrzostw miał przynieść najważniejszą część rywalizacji - fazę pucharową. Niestety, plany te pokrzyżowała Emilia. Tak właśnie nazwano burzę, która przeszła nad Teneryfą. Burza ta przyniosła silny wiatr i opady deszczu, a w partiach górskich nawet śnieg. Takich warunków, w tym śniegu na najwyższym szczycie Hiszpanii - wulkanie Teide, na Teneryfie nie było od roku 2016. Organizator, powołując się na lokalne przepisy bezpieczeństwa, które w takich warunkach zabraniają organizacji aktywności sportowych na obiektach otwartych, podjął decyzję o odwołaniu drugiego dnia turnieju. Jednocześnie postanowiono, że o końcowej klasyfikacji zdecydują wyłącznie wyniki z pierwszego dnia.

Sprzeciw i próby zmiany decyzji

Reprezentacja polskiej Policji złożyła oficjalny sprzeciw wobec tej decyzji, argumentując, że warunki pogodowe, w jej ocenie, nie uniemożliwiały rozegrania zawodów. Podjęto również próby przekonania organizatora do przełożenia turnieju choćby o jeden dzień lub na inny nieodległy termin. Niestety, organizator pozostał nieugięty, zasłaniając się zarówno przepisami lokalnymi, jak i aspektami organizacyjnymi. Decyzja nie została zmieniona, a turniej zakończył się w niepełnej formule.

Czwarte miejsce i ogromny niedosyt

Mimo zajęcia drugiego miejsca w grupie, w ostatecznej klasyfikacji generalnej reprezentacja Polski uplasowała się dopiero na czwartym miejscu. Do podium zabrakło jednej bramki!, a do drugiego miejsca jednego punktu, które przypadło reprezentacji Rumunii. Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Meksyku. Turniej wygrała drużyna, z którą Polacy przegrali jedyny mecz grupowy – reprezentacja Hiszpanii (region Murcja), co tylko potęguje poczucie sportowego niedosytu.

Lekcja na przyszłość

Dla reprezentacji polskiej Policji zakończenie mistrzostw pozostawiło rozczarowanie i poczucie niewykorzystanej szansy. Zespół był dobrze przygotowany, a przed turniejem wymieniany w gronie głównych faworytów do złota. - Ta sytuacja pokazała, że każdy mecz trzeba traktować jak finał. Pierwsze spotkanie, które wydawało się nie mieć większego znaczenia, w ostatecznym rozrachunku zadecydowało o braku medalu - podkreślają zawodnicy.

Wysokie oczekiwania po latach sukcesów

Niedosyt jest tym większy, że Polacy trzykrotnie zdobywali mistrzostwo świata, a w poprzedniej edycji sięgnęli po wicemistrzostwo. Apetyt na kolejne złoto był więc ogromny. Choć Teneryfa 2025 nie przyniosła upragnionego triumfu, jedno pozostaje pewne - reprezentacja polskiej Policji wyciągnie wnioski, wróci silniejsza i ponownie stanie do walki o najwyższe cele w kolejnych edycjach mistrzostw świata.