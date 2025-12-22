Przewoził w samochodzie 10 kg marihuany. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to blisko pół miliona złotych Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sławieńskiej komendy zatrzymali 52-letniego mieszkańca Bydgoszczy podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. W samochodzie, którym jechał, funkcjonariusze znaleźli 10 kilogramów marihuany, której czarnorynkowa wartość to blisko pół miliona złotych. Mężczyzna trafili do policyjnego aresztu. Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty, a Sąd Rejonowy w Sławnie aresztował go na 2 miesiące.

Policjanci sławieńskiej drogówki patrolując drogę krajową nr 6 w rejonie miejscowości Noskowo, zwrócili uwagę na kierującego Renault Kangoo. Pojazd miał liczne uszkodzenia co wzbudziło zainteresowanie funkcjonariuszy i skłoniło ich do zatrzymania auta do kontroli drogowej.

Podczas czynności 52-letni mężczyzna zachowywał się nerwowo, dlatego policjanci postanowili dokładniej sprawdzić sytuację. W trakcie kontroli funkcjonariusze ujawnili przyczynę jego zachowania.

W bagażniku auta policjanci ujawnili dwa wypełnione worki foliowe. Mężczyzna początkowo twierdził, że przewozi odpady budowlane, jednak po chwili okazało się, że workach znajdowało się łącznie 10 kilogramów suszu roślinnego. Policjanci zabezpieczyli znalezione substancje, a 52-letni mieszkaniec Bydgoszczy został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Wstępne badanie potwierdziło, że zabezpieczony susz potwierdziło to marihuana. Według szacunków czarnorynkowa wartość znalezionych narkotyków wynosi blisko pół miliona złotych.

Wyjaśnieniem sprawy oraz gromadzeniem materiału dowodowego zajęli się policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. Zgromadzoną dokumentację przekazano do Prokuratury Rejonowej w Sławnie.

Prokurator wszczął w sprawie śledztwo, przesłuchał zatrzymanego 52-latka i przedstawił mu zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Wystąpił również z wnioskiem do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd Rejonowy w Sławnie przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował mężczyznę na okres dwóch miesięcy.

52-latkowi grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.