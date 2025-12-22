Zaatakował seniorkę w windzie i okradł kolejną na ulicy. 37-latek zatrzymany przez katowickich policjantów Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Katowiccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w krótki czasie dopuścił się dwóch ataków na seniorki – rozboju oraz kradzieży zuchwałej. Podejrzany usłyszał już zarzuty. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Policjanci z Komisariatu Policji IV w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe prowadzili postępowanie w sprawie rozboju, do którego doszło przy ul. Radockiego w Katowicach. Pod koniec listopada mężczyzna zaatakował 80-letnią kobietę w windzie jednego z bloków mieszkalnych. Seniorka wcześniej była w banku, gdzie wypłaciła gotówkę. Napastnik, wchodząc do windy, wyrwał jej torebkę, a gdy kobieta próbowała ją zatrzymać, została kilkukrotnie uderzona w twarz. Łupem sprawcy padło kilka tysięcy złotych, dokumenty, karty płatnicze oraz telefon komórkowy.

Kilka dni później doszło do kolejnego zdarzenia. W rejonie ulicy Kadłubka mężczyzna obserwował 81-latkę, a w pewnym momencie podbiegł do niej i wyrwał jej z rąk torebkę. W środku znajdowała sie spora ilość gotówki oraz dokumenty. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Do działań wykrywczych włączyli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Jak ustalili stróże prawa, za zdarzeniami stał ten sam mężczyzna. Intensywna praca operacyjna i analiza zebranych materiałów doprowadziła do ustalenia tożsamości sprawcy. Podczas obserwacji na terenie Katowic kryminalni dynamicznie zatrzymali 37-latka, który na ich widok próbował uciekać, jednak zdecydowana reakcja policjantów to uniemożliwiła.

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzut rozboju oraz zarzut kradzieży zuchwałej. Podejrzany czynów dopuścił się w warunkach recydywy. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Za rozbój kodeks karny przewiduje karę do 15 lat pozbawienia wolności, jednak w przypadku recydywisty może ona zostać zwiększona o połowę.

Apelujemy do seniorów o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas przemieszczania się z większą ilością gotówki. W takich sytuacjach warto poprosić kogoś bliskiego o pomoc i towarzyszenie w drodze do banku lub podczas powrotu do domu.

Ważną rolę odgrywają rozmowy z seniorami na temat bezpieczeństwa i zagrożeń, na jakie mogą być narażeni w codziennych sytuacjach. Uświadamianie i przypominanie podstawowych zasad ostrożności może pomóc w uniknięciu podobnych zdarzeń.

( KWP w Katowicach / mw)