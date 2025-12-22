Blisko 4,5 kg narkotyków zabezpieczone przez białogardzką Policję. 24- latek z Koszalina trafił do aresztu. Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe, których szacowana wartość to blisko 200 tys. zł.

Policjanci Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie, realizując wcześniejsze ustalenia operacyjne, ujawnili blisko 4,5 kg narkotyków oraz zatrzymali 24-letniego mieszkańca Koszalina. Do zatrzymania doszło w wyniku przeszukania zajmowanych przez mężczyznę pomieszczeń mieszkalnych oraz gospodarczych. Funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości marihuany, amfetaminy i mefedronu. Czarnorynkowa wartość ujawnionych środków odurzających i psychotropowych została oszacowana na blisko 200 tysięcy złotych.

Z ustaleń policjantów wynika, że z takiej ilości narkotyków można było przygotować ok 4 tys. porcji, które mogły trafić do dalszej dystrybucji. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli również gotówkę w kwocie ponad 5 tysięcy złotych oraz pojazd marki Jaguar, który - jak ustalają śledczy - mógł być wykorzystywany w związku z przestępczą działalnością.

Zatrzymany 24-latek usłyszał zarzuty posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu wobec mężczyzny zastosowano areszt tymczasowy. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych czynności i dalszych zatrzymań.