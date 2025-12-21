Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego na torowisku Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Wczoraj, 21.12.2025 r., ok godz. 23.00 w miejscowości Pięćmorgi w powiecie świeckim, pociąg pospieszny najechał na samochód osobowy znajdujący się na torach kolejowych. Nikomu nic się nie stało, a kierowca samochodu oddalił się z miejsca zdarzenia jeszcze przed zderzeniem. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Wczoraj, 21.12.2025 r., ok. godz. 23.00 w miejscowości Pięćmorgi, policjanci ruchu drogowego pracowali na miejscu wypadku na torach kolejowych. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący pojazdem marki Volkswagen Passat najechał na barierę ochronną na wiadukcie, po której się zsunął, a następnie spadł na sieć trakcyjną. Mężczyzna wydostał się z pojazdu, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Następnie w samochód znajdujący się na torowisku uderzył pociąg pospieszny relacji Gdynia Główna - Bydgoszcz, którym podróżowało 80 osób. Na szczęście nikt z pasażerów nie został poszkodowany.

Praca policjantów ze Świecia pozwoliła na zatrzymanie 44-letniego mieszkańca powiatu świeckiego, podejrzewanego o spowodowanie zdarzenia w ruchu kolejowym. Mężczyzna w chwili zatrzymania był trzeźwy, jednak narkotest wykazał, że mógł być pod działaniem narkotyków, w związku z tym do badań pobrano krew.

Policjanci pod nadzorem prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia.