Bezpieczne Święta Bożego Narodzenia - zadbajmy o bezpieczeństwo razem Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas rodzinnych spotkań, wspólnych przygotowań i podróży do bliskich. To także okres zwiększonej aktywności – zarówno przed świętami, jak i w trakcie ich trwania, gdy odwiedzamy rodzinę, przyjaciół lub wyjeżdżamy na dłuższy wypoczynek. W natłoku obowiązków i emocji warto pamiętać, że bezpieczeństwo nasze oraz naszych bliskich w dużej mierze zależy od codziennej ostrożności i odpowiedzialnych decyzji.

Policja apeluje o rozwagę i przypomina podstawowe zasady, które pomogą spokojnie i bezpiecznie spędzić tegoroczne święta. Wspólne dbanie o bezpieczeństwo, to ważny element świątecznej troski o siebie nawzajem.

Zabezpieczenie domu podczas świątecznej nieobecności

Choć Boże Narodzenie to przede wszystkim święta spędzane w gronie rodzinnym, wiele osób w tym czasie odwiedza bliskich, wyjeżdża na kilka dni lub korzysta z urlopu, opuszczając miejsce zamieszkania. Każda, nawet krótka nieobecność, powinna być odpowiednio zaplanowana.

Przed wyjściem z domu warto:

dokładnie zamknąć drzwi i okna,

nie pozostawiać kluczy w łatwo dostępnych miejscach,

poprosić zaufaną osobę o zwrócenie uwagi na mieszkanie,

zadbać o to, by dom nie sprawiał wrażenia opuszczonego (np. zapalone światło o zmroku),

nie informować publicznie w mediach społecznościowych o planach wyjazdowych.

Takie działania znacząco ograniczają ryzyko włamania i pozwalają spokojnie cieszyć się świątecznym czasem.

Ostrożność w miejscach publicznych i podczas świątecznych podróży

Okres świąteczny to czas wzmożonego ruchu w miejscach publicznych - na dworcach, lotniskach, przystankach, w środkach komunikacji zbiorowej oraz w przestrzeniach, gdzie gromadzi się wiele osób. Pośpiech, zmęczenie i rozproszenie uwagi mogą sprzyjać niebezpiecznym sytuacjom.

Podczas podróży należy pamiętać, aby:

nie pozostawiać bagażu bez opieki - pozostawiony pakunek może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych i prowadzić do poważnych utrudnień, a nawet paraliżu komunikacyjnego,

mieć bagaż zawsze w zasięgu wzroku i kontroli,

zachować czujność wobec osób, które mogą obserwować nasze zachowanie i wykorzystywać chwilę nieuwagi.

W zatłoczonych miejscach warto szczególnie uważać na kieszonkowców oraz osoby, które celowo sprawdzają, czy podróżni nie są nadmiernie rozkojarzeni. Zachowanie ostrożności i świadomość otoczenia pozwalają uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń i sprawiają, że bezpiecznie dotrzemy do miejsca docelowego.

Bezpieczeństwo najmłodszych i osób starszych

Szczególną uwagę w okresie świątecznym należy poświęcić dzieciom oraz osobom starszym. W zatłoczonych miejscach łatwo o zagubienie najmłodszych, dlatego warto przypominać im, jak zachować się w takiej sytuacji oraz do kogo zwrócić się o pomoc.

Dobrym rozwiązaniem jest wyposażenie dziecka w kartkę z numerem telefonu kontaktowego oraz danymi opiekuna, co umożliwi szybkie udzielenie pomocy. Takie zabezpieczenie ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci, które mogą nie pamiętać swoich danych, a także seniorów, którzy - zwłaszcza w sytuacjach stresowych - mogą mieć trudność z przypomnieniem sobie danych kontaktowych do osób najbliższych lub swoich danych osobowych.

Zwracajmy uwagę na potrzeby osób starszych, dla których zatłoczone, głośne i dynamiczne środowisko świąteczne może stanowić poważne wyzwanie. Seniorzy, zwłaszcza podróżujący samodzielnie lub mieszkający samotnie, mogą być bardziej narażeni na różnego rodzaju zagrożenia. Wsparcie, cierpliwość i czujność ze strony bliskich znacząco wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Warto również rozważyć zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak zegarki z lokalizatorem GPS. Mogą one stanowić praktyczne wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i osobom starszym - nie tylko w okresie świątecznym, ale również na co dzień, ułatwiając szybkie odnalezienie bliskiej osoby w sytuacji zagubienia lub utraty orientacji.

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, spokoju i wzajemnej troski. Stosując podstawowe zasady bezpieczeństwa i zachowując czujność, możemy wspólnie zadbać o to, aby ten wyjątkowy okres przebiegł bezpiecznie i spokojnie.

Zadbajmy o bezpieczeństwo razem.