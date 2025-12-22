Fikcyjna zbiórka charytatywna przerwana przez policjantów z Głuszycy. Dziewięć osób zatrzymanych Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Szybka reakcja policjantów z Komisariatu Policja w Głuszycy doprowadziła do ujawnienia fikcyjnej zbiórki charytatywnej prowadzonej przez grupę młodych osób w wieku od 13 do 24 lat. Sprawcy, podszywając się pod wolontariuszy fundacji, wyłudzali pieniądze od mieszkańców kilku miejscowości Dolnego Śląska, wprowadzając darczyńców w błąd co do legalności zbiórki oraz przeznaczenia środków. Łącznie zatrzymano dziewięć osób, w tym 13-letniego chłopca, którego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Pozostałym, pełnoletnim podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

18 grudnia około godziny 14.00 policjanci z Komisariatu Policji w Głuszycy otrzymali zgłoszenie, że przed jednym ze sklepów w Walimiu pieniądze kwestuje osoba nieletnia. Chłopiec zaczepiał klientów i informował, że prowadzi zbiórkę na operację dziecka, działając rzekomo w imieniu fundacji.

Funkcjonariusze niezwłocznie udali się na miejsce, gdzie zastali 13-letniego chłopca prowadzącego zbiórkę do puszki. Na miejsce wezwano opiekuna z fundacji, jednak w toku dalszych czynności policjanci ustalili, że taka zbiórka charytatywna nigdy nie została zgłoszona, a wskazana fundacja w rzeczywistości nie prowadziła żadnej akcji pomocowej. Wszystko wskazywało na to, że mamy do czynienia z przestępstwem oszustwa.

Dalsze działania policjantów z Komisariatu Policji w Głuszycy, wspieranych przez funkcjonariuszy Ogniwa Wywiadowczego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzych oraz policjantów z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie, doprowadziły do zatrzymania kolejnych osób zaangażowanych w proceder. Jeden z kwestujących został zatrzymany przed palcówką handlową na terenie Nowej Rudy. Kolejne osoby wpadły na gorącym uczynku podczas prowadzenia nielegalnej zbiórki pieniędzy w Głuszycy oraz w Jedlinie-Zdroju.

Ponadto mundurowi dotarli do następnych członków tej samej grupy, którzy zostali zatrzymani w jednym z mieszkań na terenie Jeleniej Góry. Dodatkowo w lokalu policjanci zabezpieczyli m.in. maszynę do liczenia pieniędzy oraz znaczną ilość gotówki, która pochodzi z przestępczego procederu. Zabezpieczono również puszki wykorzystywane do kwestowania, które nie spełniały wymaganych przepisami wymogów i były podrobione.

Łącznie zatrzymano dziewięć osób w wieku od 13 do 24 lat. Osoby pełnoletnie zostały osadzone w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, natomiast 13-latek trafił do Policyjnej Izby Dziecka w Legnicy.

19 grudnia osiem osób w wieku 17-24 lat zostało doprowadzonych do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu. Usłyszały one zarzuty oszustwa polegającego na tym, że działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podszywały się pod wolontariuszy, organizując niezgłoszoną i fikcyjną zbiórkę publiczną czym wprowadzali darczyńców w błąd co do legalności zbiórki oraz przeznaczenia przekazywanych pieniędzy, doprowadzając pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę nie mniejszą niż 20 tysięcy złotych. Prokurator zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Grozi im teraz do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny.

Policja przypomina, że każda zbiórka publiczna musi być legalnie zgłoszona i prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby kwestujące powinny posiadać odpowiednie identyfikatory, a informacje o zbiórce można zweryfikować w ogólnopolskim rejestrze zbiórek publicznych. Apelujemy o ostrożność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji – szybka reakcja mieszkańców i zdecydowane działania policjantów pozwalają skutecznie przeciwdziałać tego typu przestępstwom.