Zaniedbanie zwierząt to też przemoc Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Informacja od sąsiadów i wejście siłowe do domu uratowało życie psa. Od nieustalonego bliżej czasu czworonóg przebywał w zamkniętym pustostanie. Za znęcanie się nad zwierzętami poprzez utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach oraz w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa grozi do 3 lat więzienia.

Zgłoszenie o szczekającym psie suwalscy policjanci otrzymali w czwartkowe popołudnie 18 grudnia br. Zgłaszająca powiedziała, że w pustostanie znajduje się zamknięty pies, który szczeka i wyje. Poinformowała również, że dom jest niezamieszkały, ale od czasu do czasu przychodzi jakiś mężczyzna. Na miejsce zostali skierowani dzielnicowi. Policjant, przez okno zauważył w jednym z pomieszczeń zwłoki psa w daleko posuniętym rozkładzie oraz psa, który przemieszczał się po pustostanie. Drzwi i okna były pozamykane, a na pukanie nikt nie odpowiadał, policjanci więc wezwali straż pożarną.

Strażacy dostali się do wnętrza domu. W pomieszczeniach panował fetor i wielki nieporządek. W mieszkaniu oprócz zaniedbanego psa i zwłok drugiego psa nikogo nie było. Uratowany czworonóg został przekazany pod opiekę. Policjanci ustalili i dotarli do właściciela domu. Teraz suwalscy funkcjonariusze prowadzą czynności procesowe, w których zabezpieczają niezbędne dla postępowania dowody. Za znęcanie się nad zwierzętami poprzez utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach oraz w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa grozi do 3 lat więzienia.