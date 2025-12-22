TEKLA 2025: podsumowanie pierwszego roku budowania sieci bezpieczeństwa Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Rok 2025 to rozpoczęcie działań realizowanych w ramach projektu pn. „TEKLA - Sieć wiedzy i współpracy w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej”, współfinansowanego z Polskiego Programu Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021–2027 (nabór nr FBWP.03.01-IZ.00-001/24).

TEKLA koncentruje się na inicjowaniu stałej współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które wspierają regularną wymianę informacji i doświadczeń, budowaniu wzajemnego zrozumienia, zaufania oraz wspólnych standardów bezpieczeństwa informacji akceptowanych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny, a także zintegrowaniu podejścia Policji w całej Polsce do zwalczania przestępczości ekonomicznej. Pierwszy rok realizacji przyniósł nie tylko inaugurację projektu, lecz także sześć edycji szkoleń regionalnych, w których łącznie udział wzięło ponad 300 funkcjonariuszy Policji z różnych garnizonów.

Inauguracja w Łodzi - budowanie fundamentów wspólnej sieci

W dniach 24 - 26 czerwca br. w Łodzi odbyło się ogólnopolskie spotkanie otwierające projekt TEKLA. W wydarzeniu uczestniczyło 100 przedstawicieli Policji, administracji publicznej oraz instytucji finansowych i prywatnych, zaangażowanych w przeciwdziałanie przestępczości ekonomicznej.

Spotkanie miało charakter merytoryczny i przekrojowy - poruszano m.in. kwestie związane z aktualnymi trendami przestępczości gospodarczej, cyberoszustwami, przepływami finansowymi, współpracą międzyinstytucjonalną oraz rolą sektora prywatnego w zwiększaniu bezpieczeństwa ekonomicznego. Prezentacje i panele dyskusyjne prowadzili specjaliści reprezentujący zarówno służby, jak i instytucje zewnętrzne, w tym m.in. sektor bankowy, branżę e-commerce.

Inauguracja stała się punktem wyjścia do stworzenia trwałej sieci wymiany wiedzy - TEKLA - która w kolejnych miesiącach zaczęła rozwijać swoje działania szkoleniowe w regionach.

Szkolenia regionalne - TEKLA rusza w Polskę

Pierwszym województwem, w którym zrealizowano szkolenia, było Podlaskie. W dniach 29 września - 1 października br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyły się dwa szkolenia poświęcone zwalczaniu przestępczości gospodarczej, korupcyjnej oraz odzyskiwaniu mienia pochodzącego z przestępstw. Uczestniczyło w nich 120 funkcjonariuszy garnizonu podlaskiego. Zajęcia poprowadzili eksperci z instytucji finansowych, administracji publicznej oraz partnerów współpracujących z Policją, a także funkcjonariusze wyspecjalizowanych wydziałów BZPE KGP .

Kolejnym etapem były dwa szkolenia we Wrocławiu, zrealizowane w dniach 3 - 6 listopada br. W zajęciach udział wzięli funkcjonariusze garnizonu dolnośląskiego, którzy pracowali nad zagadnieniami dotyczącymi przestępczości gospodarczej, mechanizmów korupcyjnych, analizy przepływów finansowych oraz metod identyfikacji i zabezpieczania zysków przestępczych. Program szkoleń łączył część wykładową z warsztatami praktycznymi.

Rok szkoleniowy zamknęło wydarzenie w Kielcach, które odbyło się w dniach 3 - 5 grudnia br. Funkcjonariusze garnizonu świętokrzyskiego uczestniczyli w dwóch szkoleniach obejmujących zwalczanie przestępczości ekonomicznej, cyberoszustw, korupcji oraz odzyskiwania mienia. Podobnie jak w poprzednich edycjach, szkolenia łączyły podejście interdyscyplinarne, współpracę z instytucjami finansowymi i analizę realnych przypadków operacyjnych.

Łącznie podczas trzech edycji regionalnych przeszkolono ponad 300 funkcjonariuszy, co podkreśla skalę zaangażowania i potrzebę kontynuowania działań w ramach projektu.

Pierwszy rok realizacji projektu TEKLA pozwolił:

zainicjować ogólnopolską sieć współpracy między Policją, instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym,

pozwolił przeszkolić ponad 300 funkcjonariuszy z trzech garnizonów oraz umożliwił bezpośrednie spotkania przedstawicieli instytucji finansowych i branży e-commerce z policjantami pracującymi na co dzień w terenie,

zbudować merytoryczną platformę do dalszych działań w kolejnych latach projektu.

Kontynuacja działań w 2026 roku

Na kolejny rok zaplanowano dalsze szkolenia w pozostałych województwach oraz pogłębianie współpracy międzyinstytucjonalnej. TEKLA, jako projekt o charakterze ogólnokrajowym, konsekwentnie wzmacnia fundamenty bezpieczeństwa ekonomicznego, łącząc kompetencje wielu środowisk w ramach jednej, spójnej sieci.

(BZPE KGP / mw)