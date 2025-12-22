Dzielnicowy po służbie udzielił pomocy poszkodowanemu - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Dzielnicowy po służbie udzielił pomocy poszkodowanemu

Data publikacji 22.12.2025
Powrót
Drukuj

Mł. asp. Sylwester Kozera udowodnił, że policjantem jest się zawsze, niezależnie od pory dnia i okoliczności. Jadąc drogą wojewódzką 482 zauważył dostawczego busa w przydrożnym rowie i natychmiast zatrzymał swój pojazd. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariusza 46-latek, który zasłabł za kierownicą i wjechał do rowu, szybko otrzymał niezbędne wsparcie. Jego reakcja była naturalnym odruchem osoby, której służba na co dzień polega na niesieniu pomocy.

Będąc w czasie wolnym mł. asp. Sylwester Kozera dzielnicowy gminy Lututów udowodnił, że policjantem jest się zawsze. 19 grudnia 2025 roku o godzinie 15.00 policjant jadąc drogą wojewódzką 482, w miejscowości Tyble zauważył w przydrożnym rowie dostawczego busa. Mundurowy w tej sytuacji nie pozostał obojętny i zatrzymał się. Policjant nie tylko ocenił sytuację, ale przede wszystkim udzielił kierującemu pierwszej pomocy przedmedycznej monitorując jego stan do czasu przyjazdu służb. Mężczyzna, 46-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego, tłumaczył przybyłym na miejsce policjantom, że podczas jazdy źle się poczuł i zatrzymał samochód. Po kilku minutach stwierdził, że może jechać dalej jednak po przejechaniu krótkiego odcinka drogi znów zrobiło mu się słabo i wjechał do rowu. W związku ze złym stanem zdrowia kierujący został zabrany do szpitala celem przeprowadzenia dalszych badań. Obecnie w tej sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tej kolizji.

To właśnie takie momenty najlepiej pokazują, że praca policjanta nie kończy się z chwilą zdjęcia munduru, to gotowość do działania, czujność i odpowiedzialność, które towarzyszą również w czasie wolnym od służby. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariusza 46-latek, który zasłabł za kierownicą i wjechał do rowu, szybko otrzymał niezbędne wsparcie.

(KWP w Łodzi / mw)

Powrót na górę strony