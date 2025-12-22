Dzielnicowy po służbie udzielił pomocy poszkodowanemu Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Mł. asp. Sylwester Kozera udowodnił, że policjantem jest się zawsze, niezależnie od pory dnia i okoliczności. Jadąc drogą wojewódzką 482 zauważył dostawczego busa w przydrożnym rowie i natychmiast zatrzymał swój pojazd. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariusza 46-latek, który zasłabł za kierownicą i wjechał do rowu, szybko otrzymał niezbędne wsparcie. Jego reakcja była naturalnym odruchem osoby, której służba na co dzień polega na niesieniu pomocy.

Będąc w czasie wolnym mł. asp . Sylwester Kozera dzielnicowy gminy Lututów udowodnił, że policjantem jest się zawsze. 19 grudnia 2025 roku o godzinie 15.00 policjant jadąc drogą wojewódzką 482, w miejscowości Tyble zauważył w przydrożnym rowie dostawczego busa. Mundurowy w tej sytuacji nie pozostał obojętny i zatrzymał się. Policjant nie tylko ocenił sytuację, ale przede wszystkim udzielił kierującemu pierwszej pomocy przedmedycznej monitorując jego stan do czasu przyjazdu służb. Mężczyzna, 46-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego, tłumaczył przybyłym na miejsce policjantom, że podczas jazdy źle się poczuł i zatrzymał samochód. Po kilku minutach stwierdził, że może jechać dalej jednak po przejechaniu krótkiego odcinka drogi znów zrobiło mu się słabo i wjechał do rowu. W związku ze złym stanem zdrowia kierujący został zabrany do szpitala celem przeprowadzenia dalszych badań. Obecnie w tej sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tej kolizji.

To właśnie takie momenty najlepiej pokazują, że praca policjanta nie kończy się z chwilą zdjęcia munduru, to gotowość do działania, czujność i odpowiedzialność, które towarzyszą również w czasie wolnym od służby. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariusza 46-latek, który zasłabł za kierownicą i wjechał do rowu, szybko otrzymał niezbędne wsparcie.