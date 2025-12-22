Tymczasowy areszt za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj 19-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa został błyskawicznie namierzony przez „poszukiwaczy” z lubelskiej komendy. Mężczyzna na klatce schodowej zaatakował 31-latka i ugodził go trzykrotnie nożem. Ten w ciężkim stanie trafił do szpitala. Napastnik usłyszał już zarzuty i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w ostatni piątek w Lublinie. Jak wynika z ustaleń policjantów, 31-latek został zaatakowany na klatce schodowej przed swoim mieszkaniem. Napastnik ugodził go trzykrotnie nożem w brzuch po czym zbiegł. Mężczyzna zdołał jeszcze sam wezwać pomoc. W ciężkim stanie trafił do szpitala.

Poinformowani o sprawie policjanci z komendy miejskiej od razu rozpoczęli działania na miejscu zdarzenia. Zespół śledczy przeprowadził oględziny i zabezpieczył ślady. Operacyjni z referatu poszukiwań bardzo szybko wytypowali i ustalili wizerunek sprawcy. Mężczyzna został namierzony na monitoringu miejskim. Funkcjonariusze dzięki temu ustalili, że przemieszcza się autobusem. 19-latek został zatrzymany podczas dynamicznych działań przy ulicy Lipowej. Miał przy sobie nóż, którym zaatakował 31-latka. Był pijany. Przyznał się do próby zabójstwa.

Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a następnie kryminalni doprowadzili go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Na wniosek śledczych 19-latek został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Trwa wyjaśnianie motywu działania sprawcy.

( KWP w Lublinie / mw)