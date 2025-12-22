Mieszkaniec Kruszwicy odpowie za szereg przestępstw Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Kruszwicy i Inowrocławia zatrzymali 36-letniego mężczyznę, który odpowie między innymi za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przy użyciu noża oraz gazu zagroził osobom znajdującym się w samochodzie, zmusił je do opuszczenia pojazdu, po czym wsiadł za jego kierownicę i uciekł. Uciekając uszkodził kilka pojazdów. Wpadł w ręce funkcjonariuszy, którzy szybko ustalili gdzie się ukrył. Mieszkańcowi Kruszwicy grozi teraz kara nawet do 20 lat za kratami.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 21.12.2025 r., około godz. 16.30. Dyżurny z inowrocławskiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie z nożem, który ma zaczepiać przechodniów w Kruszwicy na ulicy Niepodległości. Na miejsce interwencji niezwłocznie skierował patrol z miejscowego komisariatu.

Policjanci na miejscu zastali trzy osoby, które przekazały, że gdy siedziały w zaparkowanym samochodzie, podszedł do nich nieznany im mężczyzna. Zaczął szarpać za drzwi, a następnie wybił szybę, grożąc niebezpiecznym narzędziem oraz używając gazu pieprzowego zmusił ich do opuszczenia samochodu. Następnie wsiadł za kierownicę i odjechał. Wezwane na miejsce pogotowie udzieliło poszkodowanym pomocy. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Jednocześnie rozpoczęły się policyjne działania pościgowe i poszukiwawcze za mężczyzną uciekającym skradzionym mercedesem. Kiedy policjanci namierzyli uciekiniera, ten nie reagował na sygnały do zatrzymania się i uciekał dalej. Przemieszczał się w kierunku Łojewa, a następnie ponownie w stronę Kruszwicy. Tam na jednej z ulic policjanci ujawnili porzucony, uszkodzony samochód.

Mężczyzna nie zdołał uniknąć odpowiedzialności, mundurowi szybko ustalili, gdzie się ukrywa. Funkcjonariusze otoczyli cały budynek, z którego po chwili wyszedł poszukiwany przez nich 36-latek. Został wówczas obezwładniony i zatrzymany. Był nietrzeźwy. W zajmowanym przez niego mieszkaniu było jeszcze trzech mężczyzn. Wśród nich znajdował się 38-letni poszukiwany celem odbycia 78 dni pozbawienia wolności. On również został zatrzymany.

Policjanci wczoraj do późnych godzin nocnych oraz dziś od wczesnego rana, 22.12.2025 r., gromadzą materiał dowodowy. Ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Już teraz wiadomo, że sprawca podczas ucieczki uszkodził kilka pojazdów. Dlatego lista zarzutów wobec niego będzie długa. Postępowanie prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Kruszwicy.